〔欧洲汇市〕英镑兑美元从四个月高位下滑,因亚洲主权帐户卖盘

* 亚洲主权卖盘触动在1.6000美元下方的止损单 * 建筑业和制造业PMI缓和对英国经济成长的担忧 * 关注周三服务业数据 路透伦敦4月3日电---英镑兑美元周二从四个月高位下滑,因主权帐户卖盘,不过良好的英国制造业和建筑业数据缓和了对英国经济成长止步不前的担忧,这为英镑提供了支持. 英国建筑业活动在3月意外升温,订单指标升至四年半高位,公司对于未来的看法趋于乐观,这个最新迹象又一次表明英国经济处在复苏道路上.[ID:nSB1468902]周一英国制造业数据亦正面,这缓和了对英国经济体质的忧虑. 英镑GBP=D4对建筑数据无甚反应,交易商称,稍后在午后交易一亚洲主权帐户扶助拉低英镑,触动在1.60美元下方的止损单. 英镑兑美元最新跌0.3%,报1.5975美元,仍和周一高位1.6063美元距离不远,后者为去年11月中旬来的最高. 市场人士称,预期美国将有进一步货币刺激举措也造成英镑近期看涨的基调.这些刺激措施的预期已令美元承压,令美元指数.DXY周二触及一个月低位. 交易商称,主要货币交投全线淡静,市场静待周二稍后美国联邦储备理事会(美联储,FED)公布政策会议记录,将为美国推出更多量化宽松的可能性提供线索. 分析师称,市场将密切关注周三出炉的英国服务业数据,研判2012年英国经济成长前景,且该数据对英镑可能有更持久的影响. 欧元兑英镑EURGBP=D4升0.3%,至0.8335英镑,守在上月低位0.8283英镑的上方.交易商报导,企业对欧元的需求设定在0.8300英镑下方,而卖单集中在大约0.8345及0.8365英镑.(完) --编译 利棣儿;审校 李军