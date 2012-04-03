〔欧洲股市〕收低1.1%,西班牙经济忧虑令银行股承压

* 泛欧绩优股指数FTSEurofirst 300指数收低1.1%

* 西班牙经济忧虑打压银行股

路透伦敦4月3日电---欧洲股市周二下跌,回吐上日大涨的部份升幅,因西班牙经济忧虑令银行股承压,且投资人在美国联邦储备理事会(FED,美联储)发布上次货币政策会议记录前表现谨慎.

西班牙股市.IBEX下挫2.7%,表现逊于泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3,后者收跌1.1%,报1,072.87点.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数周一录得三周最大单日升幅,因之前中国和美国公布强劲的制造业数据.

但周二,该指数收在50日移动均线支撑水准1,074点之下,上升阻力位料在约1,085点水准,大致是14日和20日移动均线切入位的汇合点.

从14日相对强弱指标(RSI)来看,泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数估值合理,预示如果没有进一步刺激因素,多头可能难以在目前水准寻获太多支撑.

对西班牙经济的担忧重燃,此前西班牙表示,今年该国债务势将跳增至少1990年以来最高水平,因经济重陷衰退,且借款成本增加.

西班牙经济部长Luis De Guindos接受华尔街日报采访时表示,今年该国公共债务与国内生产总值(GDP)之比将从2011年的68%飙升至78%左右.[ID:nSB1468796]

这消息打压区内的银行股,西班牙银行Banco Santander (SAN.MC)和BBVA (BBVA.MC)均大跌多至4.5%,意大利裕信银行(UniCredit)(CRDI.MI)和在布鲁塞尔上市的KBC Groep (KBC.BR)均急跌最多5.4%.

市场在美联储1800GMT公布3月13日政策会议记录前持谨慎态度,投资人将研究会议记录,以研判美联储是否就进一步量化宽松的有关举措进行讨论.

英国富时100指数.FTSE收跌0.62%,报5,838.34点;德国股市DAX指数.GDAXI跌1.05%,至6,982.28点;法国CAC-40指数.FCHI跌1.62%,至3,406.78点.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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