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市场报道 | 2012年 4月 4日 星期三 01:58 BJT

〔纽约期市〕软商品全面下挫,本周五假期前市场交投清淡

路透纽约/伦敦4月3日电---软商品市场周二因投机性卖盘全面下滑,盘中交投量温和.复活节假期将至,看似影响了市场情绪.

基金结清头寸,令伦敦和纽约市场的糖、咖啡和可可期货均下跌.全球股市和原油下滑,因投资者日益担心欧元区债务危机背景下的西班牙财政问题.

"(商品市场)整体疲弱,除了大豆."Country Hedging分析师Sterling Smith称."部分原因是本周交易日缩短."金融市场将在周五耶稣受难日休市.

汤森路透数据显示,纽约软商品市场成交量较30日均值低10至近40%.

1701GMT,ICE-5月阿拉比卡咖啡期货KCK2下跌1.60美分,报每磅1.846美元.

伦敦5月罗布斯塔咖啡期货LRCK2收低11美元至每吨2,025美元.

阿拉比卡咖啡期货价格因市场预期主要生产国巴西大量丰收和技术性卖盘而承压下挫.

不过分析师认为市场有可能在未来几个月内上扬,因巴西步入冬季,低温料有可能损害咖啡作物.

阿拉比卡咖啡期货自2011年5月触及高位后,已下挫了逾40%.当时该合约升穿每磅3美元.

原糖和可可价格下跌,全球供应过剩的预期令原糖承压.市场继续密切关注巴西作物前景.

1701GMT,ICE-5月原糖期货SBK2下滑0.26美分,报每磅24.32美分.3月28日时,该合约触及24.11美分的两周低位.

伦敦5月白糖期货LSUK2跌8.50美元,收于每吨634.60美元.

伦敦5月可可合约LCCc1收低27英镑,或近2%,收报每吨1,418英镑.

ICE-5月可可期货合约CCK2收低44美元,或2%,至每吨2,143美元.(完)

--编译 洪曦;审校 利棣儿

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