〔纽约期市〕软商品全面下挫,本周五假期前市场交投清淡

《汇市简讯》美元兑坡元获得最新支撑，美元兑日圆升逾114.50
0726GMT： * 美元兑坡元涨势延续至伦敦汇市，追随美元兑日圆升势 * 美元兑日圆升逾亚洲汇市高位114.50，最新报114.57-60 * 美元兑坡元最新报1.4218-21，如升逾1.4230，则将面临2月13日阻力位1.4260 * 若收于1.4260上方，则为涨向50日移动均线切入位1.4300铺平道路 (完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
路透纽约/伦敦4月3日电---软商品市场周二因投机性卖盘全面下滑,盘中交投量温和.复活节假期将至,看似影响了市场情绪.
基金结清头寸,令伦敦和纽约市场的糖、咖啡和可可期货均下跌.全球股市和原油下滑,因投资者日益担心欧元区债务危机背景下的西班牙财政问题.
"(商品市场)整体疲弱,除了大豆."Country Hedging分析师Sterling Smith称."部分原因是本周交易日缩短."金融市场将在周五耶稣受难日休市.
汤森路透数据显示,纽约软商品市场成交量较30日均值低10至近40%.
1701GMT,ICE-5月阿拉比卡咖啡期货KCK2下跌1.60美分,报每磅1.846美元.
伦敦5月罗布斯塔咖啡期货LRCK2收低11美元至每吨2,025美元.
阿拉比卡咖啡期货价格因市场预期主要生产国巴西大量丰收和技术性卖盘而承压下挫.
不过分析师认为市场有可能在未来几个月内上扬,因巴西步入冬季,低温料有可能损害咖啡作物.
阿拉比卡咖啡期货自2011年5月触及高位后,已下挫了逾40%.当时该合约升穿每磅3美元.
原糖和可可价格下跌,全球供应过剩的预期令原糖承压.市场继续密切关注巴西作物前景.
1701GMT,ICE-5月原糖期货SBK2下滑0.26美分,报每磅24.32美分.3月28日时,该合约触及24.11美分的两周低位.
伦敦5月白糖期货LSUK2跌8.50美元,收于每吨634.60美元.
伦敦5月可可合约LCCc1收低27英镑,或近2%,收报每吨1,418英镑.
ICE-5月可可期货合约CCK2收低44美元,或2%,至每吨2,143美元.(完)
--编译 洪曦;审校 利棣儿
0726GMT： * 美元兑坡元涨势延续至伦敦汇市，追随美元兑日圆升势 * 美元兑日圆升逾亚洲汇市高位114.50，最新报114.57-60 * 美元兑坡元最新报1.4218-21，如升逾1.4230，则将面临2月13日阻力位1.4260 * 若收于1.4260上方，则为涨向50日移动均线切入位1.4300铺平道路 (完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
* 10年新债发行前交易殖利率收平 * 交投观望明日20年新债标售结果 * 106/4殖利率明日区间料在1.10-1.14% 路透台北2月15日 - 台湾10年期公债106/4周三发行前交易殖利率震荡后 收平；交易员表示，尽管美联储主席叶伦国会听证谈话引领美债殖利率收高，但106/4殖利 率盘初开高后受到短多买盘进场收敛升幅，终场收在平盘观望明日20年新券106/3标售结果 出炉。 他们并指出，106/4期公债上日空单量微增至83亿台币，随着短多上日趁机轧空，目前 盘面仍由多方引导，不过明日20年新券106/3标售变数在即，今日该券暂在既有低档区间盘 整静待标债变数厘清。 “106/4很强，今天殖利率该弹没弹。”一位大型银行交易员说。 交易员认为，此次20年新券在发行前交易期间并无成交记录，较难推估得标利率区间， 交易商只能各自以本身立场推敲参考指标，重点还是保险业及银行业的实际落标区间。 台湾央行周四将代财政部标售106/3期。路透调查结果显示，20年公债106 /3期的得标利率料
2月15日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:23时,1美元=6.8699人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.87 1.108 2.61 大众交通 6.49 0.732 1.29 永生投资