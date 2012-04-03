〔欧元债市〕西班牙引领二线国家公债收益率上涨,受赤字相关忧虑影响

路透伦敦4月3日电---西班牙周二引领欧元区二线国家公债收益率(殖利率)上涨,因该国金融问题加剧了欧元区控制财政赤字能力的担忧.
西班牙预算案显示,今年该国债务势将攀升至22年以来的最高水平,这促使10年期西班牙公债收益率上升10个基点至5.46%.
一位交易商称,"二线国家传来不断恶化的消息,我认为市场并不乐见西班牙的预算...一些数据相当疲弱,"其指的是西班牙经济预估中债务与国内生产总值(GDP)之比上升.
西班牙2012年预算案周二显示,2012年该国公共债务规模料相当于GDP的79.8%,高于2011年的68.5%.
在西班牙周三将标售多达35亿欧元债券之前,该国债券持续承压.一些市场人士亦把西班牙今年发行较少规模15-30年期债券的意图,作为其将比原先预期标售更多10年期债券的信号.
西班牙债券的表现不及意大利债券,两国10年期公债的利差走阔6个基点至30个基点.
在西班牙预算案文件公布之前,该国出炉的3月失业率为连续第八个月上升,凸显欧元区陷入衰退的风险,已令投资者感到焦虑不安.
市场预计,欧洲央行(ECB)总裁德拉吉将在周三利率决策会议之后发表评论时,承认欧元区经济相对疲弱,并暗示将采取观望态度.
指标德国公债削减跌幅,因二线国家债券承压,德债期货FGBLc1日内下降13个跳动点,收报138.29.
德国10年期公债收益率收低1.1个基点,报1.80%.投资者预计,若欧洲央行采取中性政策立场,将令德债收益率处于今年迄今大多数时间交投的窄幅区间1.8%-2.10%之内.(完)
--编译 王翔琼;审校 利棣儿
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