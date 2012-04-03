版本:
中国
市场报道 | 2012年 4月 4日 星期三 06:11 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT-5月小麦合约收高,因受空头回补和玉米涨势带动

路透4月3日电---芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二收盘涨跌互现,5月合约因受空头回补及伴随玉米上涨而来的支撑效果扶助,录得上扬.

5月合约涨势有限,其他月份合约则收低,因美国作物评级情况良好.有预报称天气继续有利作物生长且小麦库存仍充裕.

美国农业部(USDA)周一表示,美国冬小麦生长状况的优良率58%,高于一年前的37%.

本周美国大平原地区有较大降雨,将进一步提振硬红冬麦生长和发展."我们确定在大平原南部地区阵雨量增加."MDA CropCast Weather气象学者Don Keeney表示.

本周稍晚,降雨将向东发展至中西部南部地区和三角洲地带."大平原北部和加拿大大草原地区也会有阵雨."Keeney称.

欧洲小麦价格周二与美国小麦期货一并下挫,因作物前景改善.不过投资者对欧洲天气的担忧,仍支撑价格.

5月合约支撑位在50日均线切入位6.54美元,随后是100日移动均线切入位6.45-1/2美元.九日相对强弱指标在55.

CBOT-5月软红冬麦期货WK2收高1美分,报每蒲式耳6.58美元

CBOT小麦预估成交量为104,107口.(完)

欲浏览谷物市场详情,请点选[GRA-DRV-CMN]

--编译 洪曦;审校 利棣儿

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐