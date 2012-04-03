〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收低,因触及七个月高位后有获利了结

《汇市简讯》美元兑坡元获得最新支撑，美元兑日圆升逾114.50
0726GMT： * 美元兑坡元涨势延续至伦敦汇市，追随美元兑日圆升势 * 美元兑日圆升逾亚洲汇市高位114.50，最新报114.57-60 * 美元兑坡元最新报1.4218-21，如升逾1.4230，则将面临2月13日阻力位1.4260 * 若收于1.4260上方，则为涨向50日移动均线切入位1.4300铺平道路 (完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
路透4月3日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二收低,交易商说,因近月合约Sc1稍早触及七个月高位后有获利了结.
CBOT大豆在之前两个交易日累计扬升4.8%.
豆粕跟随大豆下跌,因获利了结及一些报告称近几日农户增加卖出大豆后,美国中西部地区的现货豆粕持续走软.
Informa Economics执行长Bruce Scherr表示,该公司将2012年美国大豆播种面积预估下调7,420万英亩,之前预期为7,510万英亩.但该数据仍高于美国农业部(USDA)目前对2012年播种面积预估的7,390万.
南美作物产量下降,预期2012年美国大豆种植面积预估将进一步减少,以及全球大豆需求强劲仍支持大豆市场.
作物分析企业Agroconsult将巴西2011/12年大豆收成预估下调至6,520万吨,之前预估为6,710万吨,因乾旱缘故.
阿根廷及巴西大豆作物因更多恶劣天气而受损.油世界称,可能不得不将这两国的收成预估累积下调200万-300万吨.
CBOT大豆期货成交量较之前30天的均值高出约8%,不过豆粕和豆油相对低于其30天均值.
CBOT-5月大豆期货SK2跌4-1/4美元,报14.16-3/4美元.
5月豆粕合约SMK2收跌4.7美元,报每短吨386.5美元.5月豆油合约BOK2跌0.26美分,收报每磅55.90美分.
今日CBOT预估大豆成交量为245,638口,豆油成交量为101,330口,豆粕成交量为76,638口.
以下为CBOT农产品期货在1904GMT价格:
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
---------------------------------------------------------
CBOT玉米Cc1 658.25 3.25 0.5% 1.8%
CBOT大豆Sc1 1416.75 -4.25 -0.3% 18.2%
CBOT豆粕SMc1 386.50 -4.70 -1.2% 24.9%
CBOT豆油BOc1 55.90 -0.26 -0.5% 7.3%
CBOT小麦Wc1 658.00 1.00 0.2% 0.8%
CBOT稻米RRc1 1493.00 4.50 0.3% 2.2%
EU小麦BL2H0 211.50 -1.50 -0.7% 4.4%
NYMEX原油期货CLc1 104.01 -1.22 -1.2% 5.2%
道琼工业指数.DJI 13,163 -102 -0.8% 7.7%
现货金XAU= 1641.60 -35.65 -2.1% 5.0%
欧元/美元EUR= 1.3222 -0.0099 -0.7% 2.1%
美元指数.DXY 79.4500 0.6300 0.8% -0.9%
波罗的海
干散货指数.BADI 931 -3 -0.3% -46.4%
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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)
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--编译 利棣儿;审校 母红
0726GMT： * 美元兑坡元涨势延续至伦敦汇市，追随美元兑日圆升势 * 美元兑日圆升逾亚洲汇市高位114.50，最新报114.57-60 * 美元兑坡元最新报1.4218-21，如升逾1.4230，则将面临2月13日阻力位1.4260 * 若收于1.4260上方，则为涨向50日移动均线切入位1.4300铺平道路 (完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
* 10年新债发行前交易殖利率收平 * 交投观望明日20年新债标售结果 * 106/4殖利率明日区间料在1.10-1.14% 路透台北2月15日 - 台湾10年期公债106/4周三发行前交易殖利率震荡后 收平；交易员表示，尽管美联储主席叶伦国会听证谈话引领美债殖利率收高，但106/4殖利 率盘初开高后受到短多买盘进场收敛升幅，终场收在平盘观望明日20年新券106/3标售结果 出炉。 他们并指出，106/4期公债上日空单量微增至83亿台币，随着短多上日趁机轧空，目前 盘面仍由多方引导，不过明日20年新券106/3标售变数在即，今日该券暂在既有低档区间盘 整静待标债变数厘清。 “106/4很强，今天殖利率该弹没弹。”一位大型银行交易员说。 交易员认为，此次20年新券在发行前交易期间并无成交记录，较难推估得标利率区间， 交易商只能各自以本身立场推敲参考指标，重点还是保险业及银行业的实际落标区间。 台湾央行周四将代财政部标售106/3期。路透调查结果显示，20年公债106 /3期的得标利率料
2月15日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:23时,1美元=6.8699人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.87 1.108 2.61 大众交通 6.49 0.732 1.29 永生投资