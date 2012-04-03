〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收低,因触及七个月高位后有获利了结

路透4月3日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二收低,交易商说,因近月合约Sc1稍早触及七个月高位后有获利了结.

CBOT大豆在之前两个交易日累计扬升4.8%.

豆粕跟随大豆下跌,因获利了结及一些报告称近几日农户增加卖出大豆后,美国中西部地区的现货豆粕持续走软.

Informa Economics执行长Bruce Scherr表示,该公司将2012年美国大豆播种面积预估下调7,420万英亩,之前预期为7,510万英亩.但该数据仍高于美国农业部(USDA)目前对2012年播种面积预估的7,390万.

南美作物产量下降,预期2012年美国大豆种植面积预估将进一步减少,以及全球大豆需求强劲仍支持大豆市场.

作物分析企业Agroconsult将巴西2011/12年大豆收成预估下调至6,520万吨,之前预估为6,710万吨,因乾旱缘故.

阿根廷及巴西大豆作物因更多恶劣天气而受损.油世界称,可能不得不将这两国的收成预估累积下调200万-300万吨.

CBOT大豆期货成交量较之前30天的均值高出约8%,不过豆粕和豆油相对低于其30天均值.

CBOT-5月大豆期货SK2跌4-1/4美元,报14.16-3/4美元.

5月豆粕合约SMK2收跌4.7美元,报每短吨386.5美元.5月豆油合约BOK2跌0.26美分,收报每磅55.90美分.

今日CBOT预估大豆成交量为245,638口,豆油成交量为101,330口,豆粕成交量为76,638口.

以下为CBOT农产品期货在1904GMT价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米Cc1 658.25 3.25 0.5% 1.8%

CBOT大豆Sc1 1416.75 -4.25 -0.3% 18.2%

CBOT豆粕SMc1 386.50 -4.70 -1.2% 24.9%

CBOT豆油BOc1 55.90 -0.26 -0.5% 7.3%

CBOT小麦Wc1 658.00 1.00 0.2% 0.8%

CBOT稻米RRc1 1493.00 4.50 0.3% 2.2%

EU小麦BL2H0 211.50 -1.50 -0.7% 4.4%

NYMEX原油期货CLc1 104.01 -1.22 -1.2% 5.2%

道琼工业指数.DJI 13,163 -102 -0.8% 7.7%

现货金XAU= 1641.60 -35.65 -2.1% 5.0%

欧元/美元EUR= 1.3222 -0.0099 -0.7% 2.1%

美元指数.DXY 79.4500 0.6300 0.8% -0.9%

波罗的海

干散货指数.BADI 931 -3 -0.3% -46.4%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)

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