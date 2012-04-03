〔金属期市〕期铜从两个月高位回落,因库存增加

* 期铜从两个月高位回落;库存增加重压铜价

* 中美两国制造业数据稍早提供支撑

* 印尼计划征收25%的矿业进口税

路透纽约/伦敦4月3日电---铜价周二在淡静交投中小幅走低,从近两个月高位回落,库存再度大幅增加部分削弱周一中美制造业数据良好引发的看涨动能.

这是过去三个交易日以来首日走低,因投资者在伦敦和纽约期铜跳升近5%,逼近8,765美元和3.9950美元的年内高位后获利了结.

明尼苏达州Country Hedging Inc的分析师Sterling Smith称,"如果市场走势出现逆转,且明日走低,看空情绪将更加隆厚."

伦敦金属交易所(LME)指标三个月期铜合约CMCU3收跌25美元,报每吨8,702.75美元,盘中升至8,702.75美元的高位,距离2月初触及的年内高位不到1%.

纽约商品期货交易所(COMEX)5月期货合约HGK2收挫0.20美分,报每磅3.9190美元,盘中在3.8940-3.9580美元的区间交投.

本周成交清淡,中国金融市场休市,直至下周三才恢复交易.其他多个市场将在周五和周一因复活节假期休市.

根据汤森路透数据,纽约市场尾盘,成交量略略超50,000口,较30天均值低超过20%.

在数据显示LME库存再度增加后,期铜走低.这是过去四天内库存第三日增加.周二公布的数据显示,LME铜库存增加3,100吨,至260,650吨,其中2,900吨流入位于韩国釜山的仓库.

Barcap的分析师在一份给客户的报告中称,"我们认为LME亚洲仓库的库存未来将可能进一步增加,受中国铜出口的影响."

有消息称,高盛称将三个月期铜价格预期从每吨8,400美元调高至9,000美元,因供应持续减少.这未能提振铜价.

一位行业官员周二表示,印尼今年计划对煤炭和基本金属征收25%的进口税,2013年税率将提高至50%.

印尼去年就制定了计划大纲,此次宣布并未影响到该国最大的出口商品之一锡的价格.

LME指标三个月期锡CMSN3收跌225美元,报每吨23,025美元,勉强守在200日移动均线之上.

以下为1845GMT基本金属主力合约报价:

2011年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 391.55 -0.55 -0.14 343.60 13.96

LME期铝 2125.00 -5.00 -0.23 2020.00 5.20

LME期铜 8615.00 -25.00 -0.29 7600.00 13.36

LME期铅 2069.00 9.00 +0.44 2035.00 1.67

LME期镍 18450.00 225.00 +1.23 18710.00 -1.39

LME期锡 23000.00 -250.00 -1.08 19200.00 19.79

LME期锌 2022.00 14.00 +0.70 1845.00 9.59

上海期铝 16165.00 -5.00 -0.03 15845.00 2.02

上海期铜 60010.00 270.00 +0.45 55360.00 8.40

上海期锌 15445.00 105.00 +0.68 14795.00 4.39

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 母红;审校 李军

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