〔美国股市〕道琼工业指数收跌0.49%,Nasdaq指数回落0.2%

《汇市简讯》美元兑坡元获得最新支撑，美元兑日圆升逾114.50
0726GMT： * 美元兑坡元涨势延续至伦敦汇市，追随美元兑日圆升势 * 美元兑日圆升逾亚洲汇市高位114.50，最新报114.57-60 * 美元兑坡元最新报1.4218-21，如升逾1.4230，则将面临2月13日阻力位1.4260 * 若收于1.4260上方，则为涨向50日移动均线切入位1.4300铺平道路 (完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
路透纽约4月3日电---美国股市周二收跌,标普500指数从四年高位回落,收在一周最低,之前美国联邦储备理事会(FED,美联储)表示提供进一步经济刺激的意向减弱.
根据初步收盘数据,道琼工业指数.DJI收跌64.94点,或0.49%,至13,199.55点;标准普尔500指数.SPX收挫5.73点,或0.40%,至1,413.31点.Nasdaq指数.IXIC回落6.13点,或0.2%,至3,113.57点.(完)
--编译 母红;审校 利棣儿
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O
美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N
美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N
股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]
0726GMT： * 美元兑坡元涨势延续至伦敦汇市，追随美元兑日圆升势 * 美元兑日圆升逾亚洲汇市高位114.50，最新报114.57-60 * 美元兑坡元最新报1.4218-21，如升逾1.4230，则将面临2月13日阻力位1.4260 * 若收于1.4260上方，则为涨向50日移动均线切入位1.4300铺平道路 (完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
* 10年新债发行前交易殖利率收平 * 交投观望明日20年新债标售结果 * 106/4殖利率明日区间料在1.10-1.14% 路透台北2月15日 - 台湾10年期公债106/4周三发行前交易殖利率震荡后 收平；交易员表示，尽管美联储主席叶伦国会听证谈话引领美债殖利率收高，但106/4殖利 率盘初开高后受到短多买盘进场收敛升幅，终场收在平盘观望明日20年新券106/3标售结果 出炉。 他们并指出，106/4期公债上日空单量微增至83亿台币，随着短多上日趁机轧空，目前 盘面仍由多方引导，不过明日20年新券106/3标售变数在即，今日该券暂在既有低档区间盘 整静待标债变数厘清。 “106/4很强，今天殖利率该弹没弹。”一位大型银行交易员说。 交易员认为，此次20年新券在发行前交易期间并无成交记录，较难推估得标利率区间， 交易商只能各自以本身立场推敲参考指标，重点还是保险业及银行业的实际落标区间。 台湾央行周四将代财政部标售106/3期。路透调查结果显示，20年公债106 /3期的得标利率料
2月15日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:23时,1美元=6.8699人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.87 1.108 2.61 大众交通 6.49 0.732 1.29 永生投资