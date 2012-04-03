〔美国股市〕ADR下挫,因西班牙债务问题和FED会议记录而承压

路透纽约4月3日电---在美国股市挂牌交易的外国企业美国存托凭证(ADR)周二下挫,录得一个月来最差单日表现,此前西班牙债务负担令投资者远离金融企业.
美国联邦储备理事会(美联储, FED)公布最新会议记录显示,政策制定者对于推出新一轮货币刺激计划的热情减退,因美国经济改善.[CMN-FED]在美联储会议记录公布后,ADR扩大跌幅.
全球股市第一季上涨,部分是由于欧元区债务危机受控的期望,以及市场预期包括美联储在内各国央行将继续或推出更积极的货币政策以刺激成长.
在美上市的西班牙银行大跌,之前西班牙政府称该国2012年债务与国内生产总值(GDP)之比将从去年的68.5%跳升至79.8%.
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria(BBVA.N)挫5.3%,报7.55美元.Banco SantanderSTD.N跌4.9%,报7.36美元.其他欧洲国家银行ADR也受挫.
瑞士信贷银行(CS.N)跌2.7%,报28.70美元.德意志银行(DB.N)挫3.4%,报49.98美元.
丹麦制药商诺和诺德(NOV.N)逆市上扬,升0.5%,报80.67美元,此前有关该公司可能推迟在美国发布一肥胖药的担忧减弱.
纽约梅隆银行欧洲ADR指数.BKEUR跌1.56%,纽约梅隆银行ADR指数.BKADR下跌1.52%.
美国标准普尔500指数.SPX.INX收低0.4%.
亚洲企业ADR指数.BKAS下滑1.26%.日本企业ADR指数.BKJP跌1.56%.
纽约梅隆银行拉丁美洲ADR指数.BKLA跌1.02%.(完)
--编译 洪曦;审校 利棣儿
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