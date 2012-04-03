版本:
中国
中国财经报道 | 2012年 4月 4日 星期三 04:53 BJT

〔标题新闻〕一股东起诉Groupon,指控其虚报财测误导投资人并隐瞒内部监控弱点-法庭文件

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL2E8F3DI8]

更多 中国财经报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐