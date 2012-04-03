〔纽约汇市〕美元兑欧元和日圆上扬,因美联储刺激政策立场软化

* 美联储公布会议记录后美元上涨

* 日圆颓势料保持完整

* 关注欧洲央行会议

路透纽约4月3日电---美元兑欧元和日圆周二跳升,因美国联邦储备理事会(FED,美联储)发布的货币政策会议记录令市场对联储进一步推出刺激措施的预期降温.

美联储周二公布的3月会议记录显示,随着美国经济改善,决策者推出新一轮量化宽松举措(即QE3)的意向大大减弱.[FED-CMN]会议记录发布后的半小时,欧元兑美元急挫1美分,为3月9日来最大跌幅.

美联储两轮的量化宽松政策相当于印钞,所以对第三轮量化宽松政策预期降温提振美元的吸引力.会议记录令市场意外,因就是上周,美联储主席贝南克还警告长期失业风险,投资人认为这意味着仍有可能推出更多刺激措施.

"会议记录基本上令市场措手不及,因政策委员暗示没有推出更多刺激措施的必要,除非经济失去动能或通胀升势放缓."纽约Forex Club外汇分析师Alexander Chepurko表示.

"市场原本以为刺激措施会信手拈来,但美联储告知只在紧急情况下出手."他补充道.

美元兑日圆尾盘报82.82日圆,升0.9%,为3月9日来最强劲表现,日高报82.99日圆,盘中低点在81.54日圆.

欧元兑美元EUR=尾盘跌0.7%,报1.3228美元,日低为1.3212美元,高位见1.3367美元.

随着欧元3月中至3月底自1.3000至略低于1.34美元的升势消竭,欧元困在相对狭窄的1.3200-1.3400美元区间内.许多分析师预计如果欧元跌穿该区域将进一步下滑,而升穿1.34美元将是利多信号.

周三,欧洲央行政策制定者将开会,分析师表示,欧洲央行表达需要重新专注于应对通胀而不是扶助欧洲经济和金融体系走出危机的强硬言论可能会给予欧元短暂提振.

投资人仍将沽出欧元,因对欧元区经济前景脆弱以及西班牙累累负债的担忧日甚.意大利和西班牙公债收益率周二上涨,因投资人对欧元区保持财赤受控的能力感到不安.

西班牙周二发布的2012年预算细节文件显示,今年公共债务相当于国内生产总值(GDP)的比率预计将触及79.8%.

**公债收益率带动美元**

美国公债收益率和美元/日圆走势息息相关,显示美国利率和美联储货币政策将决定美元是否能扩大升势.美国公债收益率在美联储发布会议记录后大涨.

"上月,我们认为美元/日圆已确立长期底部,而同时美国公债收益率大涨.判断我们的预估是否正确尚为时过早,但美元/日圆大涨预示不太可能再创新低."纽约DailyFx量化策略师David Rodriquez表示.

"美国公债收益率是否能脱离主要支撑位上涨可能最终决定美元/日圆是否能持续升向85日圆."他表示.

在选择权市场,一个月美元/日圆复合风险逆转系数升至-0.44,周一为-0.42,偏向日圆卖权.日圆人气一个多月来已转往更加悲观.

分析师表示,在日本央行2月意外放宽货币政策以后,日圆走软的更广泛趋势保持完整.

澳元兑美元AUD=跌至1月中来最低1.0297美元,受澳洲央行维持利率在4.25%不变,但暗示偏向降息打压.(完)

--编译 李军;审校 利棣儿

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