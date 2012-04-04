〔美国FED〕推出新一轮量化宽松政策的可能性降低--威廉姆斯

台湾债市：10年债发行前交易殖利率收升，市场暂无方向待周三标债结果

* 10年券发行前交易殖利率收升，终止连三跌 * 殖利率早盘走扬，尾盘空单回补使弹幅缩减 * 市场缺方向指引，标债前殖利率陷区间整理 * 106/4殖利率明日区间料在1.10-1.13% 路透台北2月20日 - 台湾10年期公债106/4周一发行前交易殖利率收升， 终止连三跌走势；交易员表示，由于今日美国市场休市一天，台债暂无明确方向，早盘殖利 率一度冲高，尾盘因部分空单回补，使殖利率升幅略为缩减，短线殖利率料将呈区间整理。 他们指出，过去极少着墨10年券的寿险公司，这次在发行前交易却显得相当积极，致10 6/04期发行前交易殖利率上弹空间有限，惟往下追愿意愿又低，料周三106/4公债标债前殖 利率将不会有大幅波动。 〞以往寿险不太碰发行前交易的，这次感觉上有寿险公司在买，让殖利率变得有点卡卡 的。〞一大型证券商交易员说。 他说，因寿险公司罕见介入10年券发行前交易，造成市场想把106/4殖利率往上K也K不 动，往下又没有人要追，〞今晚美债没开盘，就直接看礼拜三标售了。〞 他