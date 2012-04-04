〔美国FED〕推出新一轮量化宽松政策的可能性降低--威廉姆斯

国际油市：油价上涨，但美国钻机数增加制约涨势
路透东京2月20日 - 原油价格周一上涨，但涨幅很小，因投资者权衡美国活跃钻机数增加以及处于纪录高位的库存，是否会损害产油国减产以便让市场恢复平衡的努力。
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路透东京2月20日 - 原油价格周一上涨，但涨幅很小，因投资者权衡美国活跃钻机数增加以及处于纪录高位的库存，是否会损害产油国减产以便让市场恢复平衡的努力。
* 10年券发行前交易殖利率收升，终止连三跌 * 殖利率早盘走扬，尾盘空单回补使弹幅缩减 * 市场缺方向指引，标债前殖利率陷区间整理 * 106/4殖利率明日区间料在1.10-1.13% 路透台北2月20日 - 台湾10年期公债106/4周一发行前交易殖利率收升， 终止连三跌走势；交易员表示，由于今日美国市场休市一天，台债暂无明确方向，早盘殖利 率一度冲高，尾盘因部分空单回补，使殖利率升幅略为缩减，短线殖利率料将呈区间整理。 他们指出，过去极少着墨10年券的寿险公司，这次在发行前交易却显得相当积极，致10 6/04期发行前交易殖利率上弹空间有限，惟往下追愿意愿又低，料周三106/4公债标债前殖 利率将不会有大幅波动。 〞以往寿险不太碰发行前交易的，这次感觉上有寿险公司在买，让殖利率变得有点卡卡 的。〞一大型证券商交易员说。 他说，因寿险公司罕见介入10年券发行前交易，造成市场想把106/4殖利率往上K也K不 动，往下又没有人要追，〞今晚美债没开盘，就直接看礼拜三标售了。〞 他
路透台北2月20日 - 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股买超22.00亿台币，连九个交易日 买超共计409.04亿台币；上交易日为买超9.37亿台币。 三大法人今日合计买超15.05亿台币，上交易日修正后为买超12.78亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 2/20 +22.00 +15.05 2/18 +9.37 +12.78r 2/17 +16.56 +13.95r 2/16 +33.09r +22.47r 2/15 +130.02r +131.15r 2/14 +56.04 +55.93r 2/13 +44.43 +54.03r