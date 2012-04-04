〔欧洲汇市〕英镑兑走弱的欧元升至两个半月高位,受英国服务业PMI提振

* 英镑兑欧元触及两个半月高位,兑走强的美元下滑

* 优于预期的英国服务业PMI报告缓和了对英国经济忧虑

* 欧元料进一步下滑,跌向0.80英镑

路透伦敦4月4日电---英镑兑全线走弱的欧元周三升至两个半月高位,因良好的英国服务业数据缓和了对英国经济衰退的担忧,且令英国和正处于挣扎的欧元区经济形成对照.

欧元遭遇沽压,此前西班牙公债标售的收益率攀升,加重了对西班牙高负债水平的担忧,且因为欧洲央行总裁德拉吉谈到欧元区经济风险.

不过英镑兑全面走坚的美元下滑,周二美国联邦储备理事会(FED)会议记录降低了市场对美联储将对美国经济挹注更多资金以支持成长的预期.

欧元/英镑EURGBP=D4跌0.6%,至0.8262英镑,此为1月中旬来的最低.欧元进一步下跌,目标在1月11日低点0.8240英镑,之后目标是2012年低位0.8222英镑.

"欧元/英镑下行空间有限,但如果欧元跌穿0.8222英镑,将为跌向0.8000英镑开启大门,"FOREX.com研究部董事Kathleen Brooks说.

英国3月服务业增速意外强劲,并为未来几个月定下了乐观的基调,进一步证明经济复苏正趋于稳固.Markit/CIPS的英国3月服务业采购经理人指数(PMI)从2月的53.8升至55.3.这超出分析师预估的下滑至53.4.[ID:nSB1470330]

英镑表现受到欧元下跌扶助,此前欧洲央行(ECB)总裁德拉吉称,欧元区经济前景面临下行风险,谈论撤出还为时尚早.[ID:nSB1470984]

英镑兑欧元走强提振英镑贸易加权指数=GBP升至82.0,根据英国央行数据,追平了本周稍早触及的13个月高位.

不过英镑兑美元GBP=D4跌0.2%,至1.5877美元,进一步远离周一高位1.6063美元,后者为去年11月中来最高.

英镑/美元盘中低见1.5833美元,跌穿其200天移动均线切入位1.5849美元,和其100周移动均线切入位1.5804美元距离不远.

周四英国央行将公布政策决定,分析师说,预期央行将保持利率及量化宽松目标不变,料对英镑不会造成影响.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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