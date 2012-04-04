〔英国债市〕英债抹去升幅而挫跌,受强劲数据和美联储会议记录打压

路透伦敦4月4日电---英债期货周三挫跌,因英美两国进一步实施货币刺激措施的前景减弱打压价格,英债期货上日大涨.

6月英国公债期货FGBLM2抹去周二录得的40个跳动点涨幅,下降48个跳动点,收报114.11.可比德债FGBLM2上升13个跳动点,因西班牙债券标售令人失望,促使欧元区投资者追捧避险债券.

"此波回撤的主因是英债正在修正昨日升势,暗示避险买盘已经过度,"4CAST在一份市场评论中写道.

英国服务业意外回温,表明经济转好,这打压英国央行今年将标售更多英债的前景.

同时,美国联邦储备理事会(美联储,FED)周二稍晚公布的会议记录指出,10位联邦公开市场委员会(FOMC)中只有两位委员认为有进一步购债的可能性.

若美联储购买更多美国公债,或会令英债和德债等其他低回报公债受益.

"英国服务业采购经理人指数(PMI)相当强劲,我认为会出现一些与之相关的忧虑,"RBS利率策略主管Andrew Roberts称.

"服务业PMI高于预期的事实,确实导致英债表现稍稍不及(德债)."

有关德国2月工业订单增速逊于预期的消息,也可能支撑德债.

4CAST的分析师表示,美国数据进一步打压英债.

民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示,美国3月民间部门就业人数增加20.9万人,略高于分析师预估,暗示美国就业市场近期的改善情况完好无损.[ID:nEAPA40EH1]另一份数据显示,美国上周住房抵押贷款申请上升.[ID:nSB1470932]

10年期英债收益率(殖利率)GB10YT=RR上升4个基点,报2.21%.

英国周四将公布2月工业生产数据,英国央行并将宣布最新政策决定.

--编译 王翔琼;审校 利棣儿

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