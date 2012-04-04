〔欧元债市〕西班牙标售公债后收益率大涨,危机忧虑再掀波澜

* 西班牙公债收益率在中期公债标售后大幅上扬

* 西班牙标售26亿欧元债券,达到目标的低端

* ECB总裁德拉吉称谈论撤出政策为时过早

路透伦敦4月4日电---西班牙政府公债收益率周三大涨,引发借贷成本进一步提高的风险,此前西班牙中期公债标售结果激起人们对欧债危机正再度恶化的担忧.

意大利公债走势和西班牙公债一致,显示怀疑西班牙应对预算赤字能力的投资者可能也对其他负债较高的国家投以疑问眼光.

西班牙10年期公债收益率日内上涨25个基点至逾5.70%,现接近欧洲央行(ECB)向银行首次提供长期再融资操作(LTRO)前的水准,此为ECB额外流动性对债市的影响正减退的迹象.欧洲央行共进行了两次LTRO.

欧洲央行总裁德拉吉在周三的政策会议后表示,欧元区经济前景面临下行风险,谈论撤出还为时尚早.[ID:nSB1470984]

在西班牙公债标售后,10年期西班牙公债和可比德债的收益率差升至393个基点,为去年11月来最高.

"(西班牙较可比德债利差)可能会有一些(走阔)."Bayerische Landesbank资深固定收益分析师Marius Daheim表示.他称10年期(西班牙)公债收益率未来将上看5.80至5.85水平,为去年11月中旬LTRO前最高水准.

西班牙债务违约保险成本上涨25个基点,报462个基点.意大利债务违约保险成本则升28个基点至410个基点.

Markit分析师Gavan Nolan表示,由于"忧虑情绪的散播",意大利CDS上涨速度要快于西班牙CDS,呈"追赶"之势.

不过,意大利公债表现仍好于西班牙公债.10年期意大利公债收益率IT10YT=TWEB上涨22个基点,报5.37%.

西班牙标售公债,令德债期货FGBLc1升至两周高位138.74,并帮助五年期德债标售吸引强劲需求.

德拉吉召开新闻发布会期间,德债持稳,此前欧洲央行宣布保持利率在1%不变.[ID:nSB1470962](完)

--编译 洪曦;审校 利棣儿

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