〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收低,因获利回吐及美元上扬

标题新闻：继1月数据显示通胀步伐放缓后，瑞典央行不急着收紧货币政策--央行副总裁
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路透4月4日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三收低,因获利回吐、美元上扬及出脱玉米/大豆的价差交易.
美元上涨、油价下挫以及股市大跌限制了投资人对玉米期货的买兴.
交易商表示,美国墨西哥湾沿岸地区玉米出口溢价周二尾盘持稳至上涨,受对旧作谷物稳健的需求支撑.
交易商周三表示,韩国最大的饲料生产商Nonghyup Feed (NOFI)正寻求8月到货的高至14万吨的玉米,用于饲料生产.
美国交易商称,该公司周二购入11.8万吨美国玉米.
美国中西部下周初预计将有冷锋过境,中西部偏南地区气温可能降至零下.
7月/12月合约价差为每蒲式耳1.08-3/4美元,12月玉米/11月大豆价格比为2.54.
5月玉米合约CK2结算价跌1-1/2美分,报每蒲式耳6.56-3/4美元.
5月合约关键支持位在50天移动均线切入位6.46-1/4美元,阻力位在200天移动均线切入位6.64-1/4美元.九日相对强弱指标(RSI)为58.
今日CBOT玉米预估成交量为325,895口.(完)
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--编译 李军;审校 母红
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路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI