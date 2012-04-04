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市场报道 | 2012年 4月 5日 星期四 06:30 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收低,因获利回吐及美元上扬

路透4月4日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三收低,因获利回吐、美元上扬及出脱玉米/大豆的价差交易.

美元上涨、油价下挫以及股市大跌限制了投资人对玉米期货的买兴.

交易商表示,美国墨西哥湾沿岸地区玉米出口溢价周二尾盘持稳至上涨,受对旧作谷物稳健的需求支撑.

交易商周三表示,韩国最大的饲料生产商Nonghyup Feed (NOFI)正寻求8月到货的高至14万吨的玉米,用于饲料生产.

美国交易商称,该公司周二购入11.8万吨美国玉米.

美国中西部下周初预计将有冷锋过境,中西部偏南地区气温可能降至零下.

7月/12月合约价差为每蒲式耳1.08-3/4美元,12月玉米/11月大豆价格比为2.54.

5月玉米合约CK2结算价跌1-1/2美分,报每蒲式耳6.56-3/4美元.

5月合约关键支持位在50天移动均线切入位6.46-1/4美元,阻力位在200天移动均线切入位6.64-1/4美元.九日相对强弱指标(RSI)为58.

今日CBOT玉米预估成交量为325,895口.(完)

欲浏览谷物市场详情,请点选[GRA-DRV-CMN]

--编译 李军;审校 母红

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