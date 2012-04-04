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市场报道 | 2012年 4月 5日 星期四 06:30 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT小麦收低近3%,因天气有利作物及美元走强

路透4月4日电---芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三大幅收低,因美国天气良好有利作物,欧洲天气改善及美元走强.

交易商说,市场承压,因冬麦进入成长季,美国小麦成长状况良好.

欧洲小麦价格周三下跌,受外围市场走弱及欧洲迎来所需的降雨打压.欧洲降雨将帮助水份不足的作物.

美国中西部下周初预计将有冷锋过境,中西部偏南地区气温可能降至零下."周一至周三将有冷空气.我认为将不会损坏任何作物,但可能影响中西部偏南地区的小麦抽穗,"World Weather Inc气象学家Andy Karst说.

Karst表示,本周美国大平原硬红冬麦种植区域大部分地区有降雨,给予进入生长期的作物进一步提振.

CBOT-5月软红冬麦期货WK2收低18-3/4美分,或2.85%,报每蒲式耳6.39-1/4美元

5月小麦合约跌穿在100天移动均线切入位6.45美元的关键支持位,触动止损单.九天相对强弱指标为46.

CBOT小麦预估成交量为112,413口.(完)

欲浏览谷物市场详情,请点选[GRA-DRV-CMN]

--编译 利棣儿;审校 李军

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