〔芝加哥期市〕CBOT小麦收低近3%,因天气有利作物及美元走强

标题新闻：继1月数据显示通胀步伐放缓后，瑞典央行不急着收紧货币政策--央行副总裁
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月4日电---芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三大幅收低,因美国天气良好有利作物,欧洲天气改善及美元走强.
交易商说,市场承压,因冬麦进入成长季,美国小麦成长状况良好.
欧洲小麦价格周三下跌,受外围市场走弱及欧洲迎来所需的降雨打压.欧洲降雨将帮助水份不足的作物.
美国中西部下周初预计将有冷锋过境,中西部偏南地区气温可能降至零下."周一至周三将有冷空气.我认为将不会损坏任何作物,但可能影响中西部偏南地区的小麦抽穗,"World Weather Inc气象学家Andy Karst说.
Karst表示,本周美国大平原硬红冬麦种植区域大部分地区有降雨,给予进入生长期的作物进一步提振.
CBOT-5月软红冬麦期货WK2收低18-3/4美分,或2.85%,报每蒲式耳6.39-1/4美元
5月小麦合约跌穿在100天移动均线切入位6.45美元的关键支持位,触动止损单.九天相对强弱指标为46.
CBOT小麦预估成交量为112,413口.(完)
欲浏览谷物市场详情,请点选[GRA-DRV-CMN]
--编译 利棣儿;审校 李军
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI