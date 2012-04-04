〔金属期市〕期铜下挫3%,跟随风险资产全面下跌

* 美联储推出更多量化宽松的意向减弱

* 风险资产下跌,避险美元上涨

* 伦敦期铜持在200天移动均线上方

路透纽约/伦敦4月4日电---铜价周三重挫逾3%,为近两个月最大单日跌幅,跟随风险资产全面下跌之势,此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)会议记录降低了对新一轮货币刺激举措很快出台的冀望.

期铜在上日和2012年高位相距不足1%后大跌,拖累期铜成为汤森路透-Jefferies CRB指数.CRB19种成分商品中表现最差的之一.尽管今日下跌,期铜仍留守在1月底迄今的交投区间内.

银一度重挫逾6%,是汤森路透-Jefferies CRB指数中跌幅最大的商品.

基本和贵金属全线下跌,能源市场和股市也告挫.投资人降低风险曝险,因对美联储新一轮买债的希望下降,且欧洲经济前景进一步转暗.

"当我看金,铜,银和铂金表现,肯定是市场反应过度,"LOGIC Advisors合作伙伴Bill O'Neill说.

伦敦金属交易所(LME)指标三个月期铜合约CMCU3收挫265美元,或3.1%,报每吨8,350美元,此为2月10日来单日最大跌幅.

纽约商品期货交易所(COMEX)5月期货合约HGK2收挫12.85美分,或近3.3%,报每磅3.7905美元,盘中在3.7890-3.8935美元的区间交投.

周二期铜和2012年高位距离不足1%,今日铜价跌向留守多个月的交投区间的中段,守在200天移动均线上方.

O'Neill说,铜价下跌提供了买入机会.

投资人规避风险资产,周二美国联邦储备理事会(美联储,FED)的3月会议记录显示,决策官员们看来越来越不倾向推出新一轮货币刺激政策,因美国经济逐渐好转.[ID:nST0448672]

欧洲央行(ECB)总裁德拉吉称,欧元区经济前景面临下行风险.[ID:nSB1470984]消息打压欧元,美元进一步走强.

LME交投清淡,本周因假期交易日减少.中国市场在三日假期后周四开市,其他大部份市场因复活节假期周五休市.

COMEX成交较近期略为活跃.根据汤森路透初步数据,尾盘成交量接近56,000口,较30天均值低约11%.

三个月期镍CMNI3下挫595美元或3%,报每吨17,855美元.

三个月期锡CMSN3下跌近2%,收报每吨22,600美元.

三个月期铅CMPB3挫2.8%,收报每吨2,012.50美元.

以下为1922GMT基本金属主力合约报价:

2011年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 379.55 -12.35 -3.15 343.60 10.46

LME期铝 2092.00 -33.00 -1.55 2020.00 3.56

LME期铜 8350.00 -265.00 -3.08 7600.00 9.87

LME期铅 2012.00 -58.00 -2.80 2035.00 -1.13

LME期镍 17850.00 -375.00 -2.06 18710.00 -4.60

LME期锡 22695.00 -330.00 -1.43 19200.00 18.20

LME期锌 1981.00 -39.00 -1.93 1845.00 7.37

上海期铝 16165.00 -5.00 -0.03 15845.00 2.02

上海期铜 60010.00 270.00 +0.45 55360.00 8.40

上海期锌 15445.00 105.00 +0.68 14795.00 4.39

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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