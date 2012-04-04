〔金属期市〕期铜下挫3%,跟随风险资产全面下跌

标题新闻：继1月数据显示通胀步伐放缓后，瑞典央行不急着收紧货币政策--央行副总裁
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* 美联储推出更多量化宽松的意向减弱
* 风险资产下跌,避险美元上涨
* 伦敦期铜持在200天移动均线上方
路透纽约/伦敦4月4日电---铜价周三重挫逾3%,为近两个月最大单日跌幅,跟随风险资产全面下跌之势,此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)会议记录降低了对新一轮货币刺激举措很快出台的冀望.
期铜在上日和2012年高位相距不足1%后大跌,拖累期铜成为汤森路透-Jefferies CRB指数.CRB19种成分商品中表现最差的之一.尽管今日下跌,期铜仍留守在1月底迄今的交投区间内.
银一度重挫逾6%,是汤森路透-Jefferies CRB指数中跌幅最大的商品.
基本和贵金属全线下跌,能源市场和股市也告挫.投资人降低风险曝险,因对美联储新一轮买债的希望下降,且欧洲经济前景进一步转暗.
"当我看金,铜,银和铂金表现,肯定是市场反应过度,"LOGIC Advisors合作伙伴Bill O'Neill说.
伦敦金属交易所(LME)指标三个月期铜合约CMCU3收挫265美元,或3.1%,报每吨8,350美元,此为2月10日来单日最大跌幅.
纽约商品期货交易所(COMEX)5月期货合约HGK2收挫12.85美分,或近3.3%,报每磅3.7905美元,盘中在3.7890-3.8935美元的区间交投.
周二期铜和2012年高位距离不足1%,今日铜价跌向留守多个月的交投区间的中段,守在200天移动均线上方.
O'Neill说,铜价下跌提供了买入机会.
投资人规避风险资产,周二美国联邦储备理事会(美联储,FED)的3月会议记录显示,决策官员们看来越来越不倾向推出新一轮货币刺激政策,因美国经济逐渐好转.[ID:nST0448672]
欧洲央行(ECB)总裁德拉吉称,欧元区经济前景面临下行风险.[ID:nSB1470984]消息打压欧元,美元进一步走强.
LME交投清淡,本周因假期交易日减少.中国市场在三日假期后周四开市,其他大部份市场因复活节假期周五休市.
COMEX成交较近期略为活跃.根据汤森路透初步数据,尾盘成交量接近56,000口,较30天均值低约11%.
三个月期镍CMNI3下挫595美元或3%,报每吨17,855美元.
三个月期锡CMSN3下跌近2%,收报每吨22,600美元.
三个月期铅CMPB3挫2.8%,收报每吨2,012.50美元.
以下为1922GMT基本金属主力合约报价:
2011年 年初迄今
最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%
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COMEX期铜 379.55 -12.35 -3.15 343.60 10.46
LME期铝 2092.00 -33.00 -1.55 2020.00 3.56
LME期铜 8350.00 -265.00 -3.08 7600.00 9.87
LME期铅 2012.00 -58.00 -2.80 2035.00 -1.13
LME期镍 17850.00 -375.00 -2.06 18710.00 -4.60
LME期锡 22695.00 -330.00 -1.43 19200.00 18.20
LME期锌 1981.00 -39.00 -1.93 1845.00 7.37
上海期铝 16165.00 -5.00 -0.03 15845.00 2.02
上海期铜 60010.00 270.00 +0.45 55360.00 8.40
上海期锌 15445.00 105.00 +0.68 14795.00 4.39
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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
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伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]
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LME金属报导......[MET/LCN] LME库存变化.....[LME/S1CN]
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路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI