〔全球金市〕金价跌至三个月低位,因美联储量化宽松的希望减弱

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
* 金价录得一个月来最大两天跌幅
* 美联储会议记录暗示QE3的可能性下降,金价延续跌势
* 现货金跌穿300天移动均线,为12月来首见
路透纽约/伦敦4月4日电---金价周三下跌至近三个月低位,在最新的美联储政策会议记录降低更多货币刺激举措的希望后,金价连续第二天下滑.
金价跟随股市和油价下跌,录得自2月29日最大两天跌幅,且可能测试在12月低位大约每盎司1,530美元附近的技术支持位.成交更为清淡的白银和铂金系金属（PGMs）市场也下跌.
金价过去六个交易日累计跌5%.美国联邦储备理事会(美联储,FED)周二下午公布的会议记录引发此轮跌势.在1月美联储表示将在2014年底前保持利率近零后,经济学家和黄金分析师大多消化了美联储将出台新一轮刺激举措的预期.
"美联储改变立场使许多市场人士感到意外.随着刺激措施的减少,通胀压力也会降低,"Great Pacific Wealth Management资产配置部主管Sean McGillivray说.
1855GMT,现货金XAU=跌1.5%,报每盎司1,620.85美元,稍早低见1,611.80美元,此为1月10日来最低.
美国6月期金GCM2收跌57.90美元,或约3.5%,报每盎司1,614.10美元.根据汤森路透数据,成交量低于30天均值约10%.
现货银XAG=重挫4.3%,报每盎司31.23美元.
本周迄今金价跌3%,进一步远离1,790美元上方的3月高位.
技术图表显示,金价跌穿其300天移动均线,为今年首次.
不过Global Hunter的Hasting说,金价到每盎司1,550美元可能是机构投资人的入市良机,因他们在第一季金价走强后离场观望.
其他贵金属也全面下跌,现货铂金XPT=跌2.4%,报每盎司1,594.99美元,现货钯金XPD=也下跌2.4%,报每盎司632.75美元.
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最新价格/ 当日 当日 低点 高点 目前
结算价 变动 涨跌% 成交量
COMEX黄金期货 GCM2 1614.10 -57.90 -3.5 1613.00 1649.50 174,971
COMEX白银期货 SIK2 31.044 -2.221 -6.7 30.980 32.680 58,080
COMEX铂金期货 PLN2 1598.60 -61.90 -3.7 1598.00 1652.00 10,501
COMEX钯金期货 PAM2 632.75 -26.85 -4.1 630.75 657.70 3,669
现货金 XAU= 1620.85 -23.98 -1.5 1612.75 1647.65
现货银 XAG= 31.230 -1.390 -4.3 31.010 32.670
现货铂金 XPT= 1594.99 -39.86 -2.4 1598.40 1643.00
现货钯金 XPD= 632.75 -15.85 -2.4 632.60 654.25
附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]
全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]
伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]
现货金..............XAU= 现货银...............XAG=
现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=
金属期市.........[MET/LCN] LME库存变化.....[LME/S1CN]
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