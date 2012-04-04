〔美国股市〕ADR挫跌,因美联储支持性政策似在减弱

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透纽约4月4日电---在美国股市挂牌交易的外国企业美国存托凭证(ADR)周三追随全球股市挫跌,此前出炉的美国联邦储备理事会(美联储,FED)最新会议记录,削弱了其将再实施一轮资产购买计划的希望.
西班牙公债收益率(殖利率)飙涨,激发欧元区债务危机忧虑再度浮现.
旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周三表示,美国劳动力市场强劲,且通胀高于预期,降低了美联储需进一步购债的可能性.
纽约梅隆银行ADR指数.BKADR下降2.16%,而摩根士丹利资本国际(MSCI)全球主要股指.MIWD00000PUS跌1.84%.标普500指数下跌1.02%
美元走强亦打压ADR,因海外买家发现以美元计价的ADR更昂贵.
亚洲企业ADR指数.BKAS跌1.92%,日本企业ADR指数.BKJP下滑2.55%.
丰田汽车ADR(TM.N)下降3%至83.60美元,Panasonic ADRPC.N跌4.65%至8.62美元.
纽约梅隆银行欧洲ADR指数.BKEUR下降2.21%,而泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低2.01%,此前西班牙债券标售令人失望.
西班牙Telefonica(TEF.N)下挫2.43%至15.65美元.
纽约梅隆银行拉丁美洲ADR指数.BKLA跌2.2%.(完)
--编译 王翔琼;审校 利棣儿
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路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
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