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亚洲 | 2012年 4月 5日 星期四 04:17 BJT

〔美国股市〕ADR挫跌,因美联储支持性政策似在减弱

路透纽约4月4日电---在美国股市挂牌交易的外国企业美国存托凭证(ADR)周三追随全球股市挫跌,此前出炉的美国联邦储备理事会(美联储,FED)最新会议记录,削弱了其将再实施一轮资产购买计划的希望.

西班牙公债收益率(殖利率)飙涨,激发欧元区债务危机忧虑再度浮现.

旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周三表示,美国劳动力市场强劲,且通胀高于预期,降低了美联储需进一步购债的可能性.

纽约梅隆银行ADR指数.BKADR下降2.16%,而摩根士丹利资本国际(MSCI)全球主要股指.MIWD00000PUS跌1.84%.标普500指数下跌1.02%

美元走强亦打压ADR,因海外买家发现以美元计价的ADR更昂贵.

亚洲企业ADR指数.BKAS跌1.92%,日本企业ADR指数.BKJP下滑2.55%.

丰田汽车ADR(TM.N)下降3%至83.60美元,Panasonic ADRPC.N跌4.65%至8.62美元.

纽约梅隆银行欧洲ADR指数.BKEUR下降2.21%,而泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低2.01%,此前西班牙债券标售令人失望.

西班牙Telefonica(TEF.N)下挫2.43%至15.65美元.

纽约梅隆银行拉丁美洲ADR指数.BKLA跌2.2%.(完)

--编译 王翔琼;审校 利棣儿

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