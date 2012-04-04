〔美国债市〕公债价格上涨,因股市下挫刺激避险买盘

* 股市下挫及西班牙公债标售需求疲弱带动避险买盘

* 周二急跌后收益率上涨吸引买家

* 美联储会议记录及欧洲央行声明对更多刺激措施吝啬之词殃及风险资产

* 市场将关注周五美国非农就业报告

路透纽约4月4日电---美国公债价格周三上扬,因股市下挫及昨日市场遭抛售后吸引买家避险回场.周二美国公债市场跌幅为三周最大.

周二,美国联邦储备理事会(美联储, FED)3月政策会议记录显示,决策者推出新一轮货币刺激举措的热情看似减退后,美国公债价格下挫.

周三欧洲央行的声明也能感觉到对刺激措施缩手缩脚,央行委员不畏德国的压力,没有暗示从近期宽松政策中退出,但也没有提及新的刺激政策,尽管经济前景有下滑风险.

不过,在西班牙公债标售需求疲弱后,市场对欧债危机可能再度升温感到不安,西班牙和意大利公债较可比德债利差扩阔,也刺激了对美国公债的避险买盘.

"昨日市场对美联储会议记录作出即时反映,今日走势是对过度反映的一些修正."Wells Fargo Funds Management首席固定收益策略师Jim Kochan表示,"股市回落,助燃了公债市场升势."

美股三大股指跌幅都超过0.95%,避险买盘扶助带动指标10年期公债US10YT=RR升21/32,收益率由周二尾盘的2.31%降至2.23%.

30年期长债US30YT=RR升1-13/32,收益率由3.44%降至3.38%.

"央行没有提供任何帮助,欧洲题材看来也有些恶化,因此股市下挫,债市上扬."ING Investment Management固定收益宏观策略部门主管Rob Robis表示.

公债上扬也是"对昨日颇为突然的下挫作出一些修正."他表示.

市场下一关注焦点将是周五美国将公布的非农就业报告,因投资人希望看到该数据如何影响美联储的政策决定.

"就业数据对美联储下一步如何行动至关重要,"Financial Research的Schwab Center副总裁兼固定收益策略师Kathy Jones表示,"如果就业成长加速,则没有理由考虑更多量化宽松政策."

路透访查的分析师预估中值显示,3月美国非农就业岗位预计增加20.3万,低于2月的22.7万.

Jones称美联储关注的一个问题是是否和暖天气意味着近几个月公布的就业成长是因季节性调整而偏于上档.之后几个月的数据可能为这一问题提供一些线索.

Jones指出,在周五就业报告公布前,交易商可能希望采取防守态势,因担心就业报告会强于预期,而不会作多较长期公债.

但Robis称,较高风险资产以及避险公债市场表现仍同美联储宽松货币政策息息相关.

"尽管经济表现有所改善,美国的市场仍仰仗美联储的流动性,所以任何有关美联储或欧洲央行不再提供新的流动性的迹象将对股市和其他风险资产不利."他称,"这显示市况仍脆弱,这也是为什么美国公债不会持续遭抛售."

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价格 变动 收益率%

两年期公债US2YT=RR 99-26/32 (+01/32) 0.349

五年期公债US5YT=RR 99-25/32 (+10/32) 1.044

10年期公债US10YT=RR 97-30/32 (+17/32) 2.234

30年期公债US30YT=RR 95-16/32 (+1-05/32) 3.366(完)

--编译 李军;审校 母红

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