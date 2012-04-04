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市场报道 | 2012年 4月 5日 星期四 04:50 BJT

〔加拿大股市〕跌至近12周低位,商品股领跌

路透多伦多4月4日电---加拿大主要股指周三跌至近12周低位,商品股领跌,上日市场对美国联邦储备理事会(FED,美联储)将采取进一步刺激举措的希望降温,且因为西班牙公债标售疲弱暗示欧洲央行稍早进行的长期再融资操作的影响可能减退.

下跌的大型企业包括Suncor Energy (SU.TO),急跌4.5%,Goldcorp (G.TO)劲跌4.9%,Barrick Gold (ABX.TO)下滑3.2%,因金价下跌至近三个月低点.[GOL/HCN]

油价回落打压能源股,美国原油期货周三为连续第二日下滑,跌幅超过2%,此前一份政府报告显示,上周美国原油库存的增幅远高于预期.[O/NCN]

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收跌145.02点,或1.18%,报12,178.59点,稍早触及3月13日以来最低.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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