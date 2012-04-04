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市场报道 | 2012年 4月 5日 星期四 05:19 BJT

〔纽约期市〕ICE期棉下滑,因美国不大可能推出刺激举措令商品市场普跌

路透纽约4月4日电---棉花期货周三和其他商品市场一起下滑,棉花合约的跌幅从2.20%至超过3.50%的10天低位,上日美国联邦储备理事会(美联储,FED)会议记录暗示不大可能推出更多经济刺激措施.

美联储3月政策会议在周二稍晚公布,显示美国决策官员们看来越来越不倾向推出新一轮货币刺激政策,因美国经济逐渐好转.[ID:nST0448672]但公布的时间太晚,美国棉花市场的投资人未来得及作反应.

周三,基金出脱了一些上周建立的棉花多头仓位,将棉花价格拉低至技术图表显示的超卖区域.

洲际交易所(ICE)指标5月期棉合约CTK2下跌3.32美分,或3.58%,收报每磅89.32美分,盘中波动区间在88.92-92.64美分.

成交放量,达20,121口

新作12月合约CTZ2跌2.28美分,或2.52%,收报88.60美分.成交量为4,554口.

民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示,美国3月民间部门就业人数增加20.9万人,暗示就业市场正变得稳固.[ID:nEAPA40EH1]

一分析师认为,在当前价格水平,棉花加工厂可能返回市场.

下一次美国农业部(USDA)的种植面积报告预计在6月30日公布,将为2012/13作物销售度定下基调.

ICE Futures U.S.数据显示,4月3日期棉未平仓合约减少374口,至191,444口.

3月30日,期棉未平仓合约在连跌四日后反弹,报192,184口,为2月9日来最高.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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