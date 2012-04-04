〔纽约期市〕ICE期棉下滑,因美国不大可能推出刺激举措令商品市场普跌

标题新闻：继1月数据显示通胀步伐放缓后，瑞典央行不急着收紧货币政策--央行副总裁
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路透纽约4月4日电---棉花期货周三和其他商品市场一起下滑,棉花合约的跌幅从2.20%至超过3.50%的10天低位,上日美国联邦储备理事会(美联储,FED)会议记录暗示不大可能推出更多经济刺激措施.
美联储3月政策会议在周二稍晚公布,显示美国决策官员们看来越来越不倾向推出新一轮货币刺激政策,因美国经济逐渐好转.[ID:nST0448672]但公布的时间太晚,美国棉花市场的投资人未来得及作反应.
周三,基金出脱了一些上周建立的棉花多头仓位,将棉花价格拉低至技术图表显示的超卖区域.
洲际交易所(ICE)指标5月期棉合约CTK2下跌3.32美分,或3.58%,收报每磅89.32美分,盘中波动区间在88.92-92.64美分.
成交放量,达20,121口
新作12月合约CTZ2跌2.28美分,或2.52%,收报88.60美分.成交量为4,554口.
民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示,美国3月民间部门就业人数增加20.9万人,暗示就业市场正变得稳固.[ID:nEAPA40EH1]
一分析师认为,在当前价格水平,棉花加工厂可能返回市场.
下一次美国农业部(USDA)的种植面积报告预计在6月30日公布,将为2012/13作物销售度定下基调.
ICE Futures U.S.数据显示,4月3日期棉未平仓合约减少374口,至191,444口.
3月30日,期棉未平仓合约在连跌四日后反弹,报192,184口,为2月9日来最高.(完)
--编译 利棣儿;审校 李军
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路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI