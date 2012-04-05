美国各类经济指标总览--2012/4/5

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
美国劳工部周四公布,美国一周初请失业金人数为35.7万人(预估为35.5万人),一周续请失业金人数为333.8万人(预估为335.0万人).美国一周初请失业金人数创下2008年4月中旬以来的最低,续请失业金人数创下2008年8月以来的最低.[ID:nEAPA50DI5]
当前值 前次值
失业率(%) 8.3(2月) 8.3(1月)
非农业就业岗位(万) 增加22.7(2月) 增加28.4(1月修正值)
平均时薪(%) +0.1(2月) +0.1(1月修正值)
消费者物价指数(CPI)(%) +0.4(2月) +0.2(1月修正值)
不包括食品和能源CPI(%) +0.1(2月) +0.2(1月修正值)
实质所得(%) -0.3(2月) -0.1(1月修正值)
生产者物价指数(PPI)(%) +0.4(2月) +0.1(1月)
不包括食品和能源PPI(%) +0.2(2月) +0.4(1月)
国内生产总值(GDP)(%) +3.0(第四季终值) +1.8(第三季终值)
GDP平减指数(%) +0.8(第四季终值) +2.6(第三季终值)
零售销售(%) +1.1(2月) +0.6(1月修正值)
国际贸易收支(亿美元) 逆差525.7(1月) 逆差504.2(12月修正值)
雇佣成本(%) +0.4(第四季) +0.3(第三季)
工业生产(%) 持平(2月) +0.5(1月修正值)
产能利用率(%) 78.4(2月修正值) 78.4(1月修正值)
初请失业金人数(万人) 35.7(3月31日当周) 36.3(3月24日当周修正值)
联邦预算(亿美元) 赤字2,320(2月) 赤字274(1月)
领先指标(%) +0.7(2月) +0.2(1月修正值)
个人所得(%) +0.2(2月) +0.2(1月修正值)
个人消费支出(PCE)物价(%) +0.3(2月) +0.2(1月修正值)
消费者信贷(亿美元) 增加177.76(1月) 增加162.68(12月修正值)
企业库存(%) +0.7(1月) +0.6(12月修正值)
建筑支出(%) -1.1(2月) -0.8(1月修正值)
消费者信心 70.2(3月) 71.6(2月修正值)
房屋开工(万户) 69.8(2月) 70.6(1月)
建筑许可(万户) 71.5(2月修正值) 68.2(1月)
成屋销售(万户) 459(2月) 463(1月修正值)
新屋销售(万户) 31.3(2月) 31.8(1月修正值)
工厂订单(%) +1.3(2月) -1.1(1月修正值)
耐久财(耐用品)订单(%) +2.4(2月修正值) -3.5(1月修正值)
供应管理协会非制造业指数 56.0(3月) 57.3(2月)
供应管理协会制造业指数 53.4(3月) 52.4(2月)
趸售(批发)库存(%) +0.4(1月修正值) 1.2(12月修正值)
进口物价(%) +0.4(2月) 持平(1月修正值)
出口物价(%) +0.4(2月) +0.2(1月修正值)
单位劳工成本(%) +2.8(第四季修正值) +3.9(第三季)
非农业生产率(%) +0.9(第四季修正值) +1.8(第三季)
经常账(亿美元) 赤字1,241.1 赤字1,076.3
(第四季初值) (第三季修正值)(完)
--整理 侯向明;审校 利棣儿
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