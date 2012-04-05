〔美国基金〕4月4日当周货币市场基金减少152亿美元--ICI

《独家新闻》中国徐工与巴西OAS正就成立合资企业进行商谈--消息人士
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。
路透4月5日电---美国投资公司协会(ICI)周四公布,截至4月4日当周,美国货币市场共同基金总资产减少152亿美元,至2.590万亿(兆)美元.
报告称,应税政府货币市场基金资产减少83.5亿美元,应税非政府货币市场基金资产减少78.9亿美元,免税基金增加10.4亿美元.
ICI称,当周面向散户的货币市场基金资产减少8,000万美元至9,081.6亿美元.其中面向散户的应税政府货币市场基金资产减少5.3亿美元,至1,881.8亿美元;应税非政府货币市场基金资产减少6.7亿美元至5,263.2亿美元.免税基金资产增加11.2亿美元至1,936.6亿美元.
报告显示,面向机构投资者的货币市场基金资产减少151.3亿美元至1.682万亿美元.其中,应税政府货币市场基金资产减少78.2亿美元至6,851.9亿美元.应税非政府货币市场基金资产减少72.2亿美元至9,047.5亿美元.免税基金资产减少9,000万美元,至916.5亿美元.
ICI每周例行向美国联邦储备理事会(FED)报告货币市场基金资产状况.数据可能会修正.(完)
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--编译 利棣儿;审校 李军
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。
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路透纽约2月24日 - 美国指标10年期公债收益率周五挫至五周低点，受欧洲政治不确定性持续打压欧债收益率，及美国公布的疲弱数据显示经济前景愈发不明朗影响。