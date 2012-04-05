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债券 | 2012年 4月 6日 星期五 04:25 BJT

〔美国基金〕4月4日当周货币市场基金减少152亿美元--ICI

路透4月5日电---美国投资公司协会(ICI)周四公布,截至4月4日当周,美国货币市场共同基金总资产减少152亿美元,至2.590万亿(兆)美元.

报告称,应税政府货币市场基金资产减少83.5亿美元,应税非政府货币市场基金资产减少78.9亿美元,免税基金增加10.4亿美元.

ICI称,当周面向散户的货币市场基金资产减少8,000万美元至9,081.6亿美元.其中面向散户的应税政府货币市场基金资产减少5.3亿美元,至1,881.8亿美元;应税非政府货币市场基金资产减少6.7亿美元至5,263.2亿美元.免税基金资产增加11.2亿美元至1,936.6亿美元.

报告显示,面向机构投资者的货币市场基金资产减少151.3亿美元至1.682万亿美元.其中,应税政府货币市场基金资产减少78.2亿美元至6,851.9亿美元.应税非政府货币市场基金资产减少72.2亿美元至9,047.5亿美元.免税基金资产减少9,000万美元,至916.5亿美元.

ICI每周例行向美国联邦储备理事会(FED)报告货币市场基金资产状况.数据可能会修正.(完)

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参看相关细节,可点选ICI网站,网址为(www.ici.org)

--编译 利棣儿;审校 李军

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