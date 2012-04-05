〔美国基金〕4月4日当周货币市场基金减少152亿美元--ICI

ICI称,当周面向散户的货币市场基金资产减少8,000万美元至9,081.6亿美元.其中面向散户的应税政府货币市场基金资产减少5.3亿美元,至1,881.8亿美元;应税非政府货币市场基金资产减少6.7亿美元至5,263.2亿美元.免税基金资产增加11.2亿美元至1,936.6亿美元.