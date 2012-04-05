〔国际油市〕4月21日止四周OPEC石油日均出口料将增加66万桶--分析师

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透伦敦4月5日电---英国咨询机构Oil Movements周四表示,未计入安哥拉和厄瓜多尔的石油输出国组织(OPEC)各成员国,在截至4月21日的四周内,石油日均出口料将增加66万桶.
根据Oil Movements提供的最新数据,截至4月21日止四周,OPEC-11国成员平均每日海运原油出口料将增至2,408万桶,截至3月24日止四周每日原油出口量为2,342万桶.
该机构称,此次的增幅为2011年2月12日止四周以来最大.
Oil Movements的Roy Mason表示,出口增加主要受沙特推动.
OPEC的石油产量占全球总产量的逾三分之一.
OPEC在去年12月14日会议上就每日3,000万桶的产量目标达成一致,为三年来首个新供应协议.(完)
浏览OPEC相关报导,请点选[OPEC-CMN]
--编译 利棣儿;审校 母红
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透北京2月26日 - 中国央行副行长潘功胜日前表示，目前境外投资者投资占中国债券市场比重约1.2%，还有很大增长潜力；下一步，央行将继续积极推进完善各项配套政策安排，为境外投资者提供更加友好、便利的投资环境。
路透上海2月26日 - 香港东英金融投资公司与中国磁晅资本周日签订合作协议，双方成立合伙企业，专注于投资通过互联网改造后可以成为行业巨无霸的传统企业，首期基金规模30亿人民币。