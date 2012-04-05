〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收高,因库存紧张

路透4月5日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四收高,因玉米库存紧张,且大豆期货大涨惠及玉米期货.

在长周末假期前有仓位调整动作.本周五玉米期货市场将因耶稣受难日假期休市.

下周,美国中西部种植天气将改善,下周初的霜冻气温预计不会对作物造成伤害.

在下周二美国农业部发布4月供需报告和产量预估报告前,市场有轧平仓位.分析师平均预计2011/12年度美国玉米结转库存为7.21亿蒲式耳,将是16年新低.

联合国粮农组织一高级经济学家表示,今年上半年,玉米和大豆价格可能延续升势,因库存紧张,但在下半年随着新收成进入市场,价格将下滑.

美国农业部周四发布的周度出口销售报告显示上周美国出口销售玉米112.27万吨,高于预估的40-70万吨.

7月/12月合约价差收窄为每蒲式耳1.03美元,周三收报1.07-1/2美元,为七个月最宽.12月玉米/11月大豆价格比为2.5.

5月玉米合约CK2结算价升1-1/2美分,报每蒲式耳6.58-1/4美元.

5月合约关键支持位在50天移动均线切入位6.46-3/4美元,阻力位在200天移动均线切入位6.64美元.九日相对强弱指标(RSI)为58.

今日CBOT玉米预估成交量为288,230口.(完)

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