〔国际油市〕NYMEX原油期货假期前收高,本周小涨

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
* 美国上周初请失业金人数减少,支撑油市
* 周五NYMEX市场休市
路透纽约4月5日电---美国原油期货周四在连跌两日后上涨,因数据显示美国上周初请失业金人数减少,且对供应受扰的不确定性促使投资人在长周末假期前回补空头.
美国劳工部周四公布,美国一周初请失业金人数为35.7万人(预估为35.5万人),一周续请失业金人数为333.8万人(预估为335.0万人).美国一周初请失业金人数创下2008年4月中旬以来的最低,续请失业金人数创下2008年8月以来的最低.[ID:nEAPA50DI5]
西方对伊朗加紧制裁限制了伊朗原油出口,在预计月中举行伊朗核计划谈判前的不确定性也有助于支撑油价.
周三,原油期货大跌超过2%,因能源资料协会(EIA)称,国内产量和进口增加,推动上周美国原油库存增加901万桶.
纽约商业期货交易所(NYMEX)周五因复活节假期休市.交易将在周日2200GMT恢复.
纽约商业期货交易所(NYMEX)-5月原油期货合约CLK2收高1.84美元,或1.81%,结算价报每桶103.31美元,盘中交投区间在101.37-103.40美元.
本周,美国原油期货升0.29美元或0.28%.
NYMEX-5月RBOB汽油期货RBc1升0.69美分或0.21%,报每加仑3.3405美元,本周跌4.94美分或1.46%,之前连涨八周.
NYMEX-5月取暖油期货HOc1升0.83美分或0.26%,报每加仑3.1692美元,本周微升0.08美分或0.03%.
中国船东互保协会(中船保)两位高层人士周四向路透表示,该会将于7月起停止为载运伊朗石油的油轮提供保险,因西方国家对伊朗进行制裁愈发收紧.[ID:nSB1472838]
英国咨询机构Oil Movements周四表示,未计入安哥拉和厄瓜多尔的石油输出国组织(OPEC)各成员国,在截至4月21日的四周内,石油日均出口料将增加66万桶.[ID:nSB8530557]
结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日
成交量 成交量
NYMEX合约
5月原油 103.31 1.84 1.8% 101.37 103.40 222,434 300,729
6月原油 103.83 1.80 1.8% 101.92 103.92 75,508 106,531
5月RBOB汽油 3.3405 0.0069 0.2% 3.2945 3.3460 44,200 84,919
6月RBOB汽油 3.2766 0.0138 0.4% 3.2329 3.2791 37,304 70,116
5月取暖油 3.1692 0.0083 0.3% 3.1419 3.1895 43,693 61,755
6月取暖油 3.1785 0.0096 0.3% 3.1504 3.1947 19,979 25,990
ICE合约
5月布兰特 123.43 1.09 0.9% 121.80 123.54 177,164 250,186
整体市场 成交量 未平仓合约
当前 上日 30日平均 上日 净变动
原油 460,996 658,463 606,408 1,568,692 378
汽油 137,115 247,620 149,044 347,674 -129
取暖油 93,015 127,358 140,210 280,831 5,135 (完)
--编译 李军;审校 利棣儿
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透北京2月26日 - 中国央行副行长潘功胜日前表示，目前境外投资者投资占中国债券市场比重约1.2%，还有很大增长潜力；下一步，央行将继续积极推进完善各项配套政策安排，为境外投资者提供更加友好、便利的投资环境。
路透上海2月26日 - 香港东英金融投资公司与中国磁晅资本周日签订合作协议，双方成立合伙企业，专注于投资通过互联网改造后可以成为行业巨无霸的传统企业，首期基金规模30亿人民币。