〔美国股市〕标普500指数录得年内最大单周跌幅,因看涨意愿动摇

* 西班牙公债收益率攀升,因周三标售结果不佳

* Bed Bath & Beyond在公布良好业绩后提振Nasdaq指数走高

* 美国股市周五因假休市

* 道指收跌0.1%,标普500指数收低0.1%,Nasdaq指数上扬0.4%

路透纽约4月5日电---美国股市周四收盘涨跌互现,多数呈横盘走势,标普500指数录得年内最大单周跌幅,欧洲债市压力与日俱增重燃对该地区金融稳定的担忧.

对欧元区,尤其是西班牙的担忧盖过了预期周五公布的就业数据将十分强劲的影响.

道指和标普500指数收跌,连跌第三日.

但Nasdaq指数小幅上扬,受零售商Bed Bath & Beyond (BBBY.O)提振.该股跳升近10%,至历史高位,该公司周三公布的季度业绩超过分析师预期.

标普500指数本周回落0.7%,为年内最大单周跌幅,因西班牙公债收益率继续攀升,且该国股市跌至去年欧债危机最严重时期以来的最低水平.

旧金山DowBull.com的美国市场策略师Marc Pado表示,标普500指数自10月收盘低位上涨30%后,投资者担心欧洲公债收益率攀升可能是去年区内危机大爆发再度重演的先兆.去年的危机对市场产生灾难性影响.

"市场持续上涨令投资者感到不安,尤其是担心欧洲,因那可能是市场的盲点,"他说.

接受路透调查的经济学家预计,周五公布的非农就业报告将显示3月就业岗位增加20.3万,为连续第四个月强劲增长,为1999年以来月度增幅超过20万人的最长增长势头.

美国股市周五将因复活节假期休市.CME期货市场将短暂交易45分钟.美国债市将在中午结束交易.

节前成交清淡,纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量仅为57亿股,为近一个月最低,去年日成交均值为78.4亿股.

道琼工业指数.DJI收跌14.61点,或0.11%,至13,060.14点;标准普尔500指数.SPX微跌0.88点,或0.06%,至1,398.08点.Nasdaq指数.IXIC上扬12.41点,或0.4%,至3,080.50点.

股市近期的跌幅不大,但交易商越发担忧在5月开始的季节性疲弱期来临前,股市将进一步大幅回落.

"过去几日,重返市场的轻微不安情绪是能被修正的,且投资者正在重新评估其账面,称'既然过去六个月市场表现良好,未来三到六个月我该如何持仓?'"纽约First New York Securities的美国股市部门的联席主管Seth Setrakian表示.

部分零售股上涨,之前公布的3月同店销售超预期,因天气温暖和复活节早于往年,刺激消费者购买夏季服装和其他季节性商品.强于预期的3月销售数据促使部分零售商上调其季度获利预期.

TJX Cos Inc (TJX.N)劲扬2.4%,报40.29美元.标普零售指数.RLX收高0.7%.

收盘时,Bed Bath & Beyond跳升8.5%,报71.85美元,接近稍早触及历史高位72.75美元.

根据汤森路透提供的数据,汤森路透同店销售指数3月大涨4.3%,超过预期的增长3.5%.不包括杂货店,该指数猛增6.8%,远高于去年3-5%的增幅.

美国铝业(AA.N)计划削减大西洋地区的铝产量4%,是首家采取措施削减过剩供应的生产商.供应过剩导致铝价大幅下降.美铝将于周二公布季度业绩,拉开美国首季业绩期的帷幕,该公司可能录得连续第二季亏损.该股收跌1.8%,报9.63美元.

今日公布的数据显示,美国上周初请失业金人口降至近四年来最低,再次显示美国就业市场正缓慢改善.

初请失业金人口数据"仍朝正确的方向发展,因美国经济复苏.另外部分制造业数据也十分良好,"加州CitizensTrust的首席投资长Sean Kraus表示.

西班牙实现预算目标的能力进一步受到质疑,因该国周三进行的公债标售需求疲弱,引发市场担忧欧元区二线国家的融资困境,因欧洲央行大规模再融资操作的影响可能正在消退.

市场担忧政府的借贷利率将达到无法维系的水平,迫使出现希腊式违约,这将把区内银行置于险境,并导致欧元区进一步滑向经济衰退.

国际货币基金组织(IMF)发言人周四称,西班牙面临"严峻"挑战,呼吁政府进行持续的经济改革.

化学产品生产商PPG Industries Inc (PPG.N)攀升至98.54美元的历史高位,之前该公司预计首季获利将超过分析师预期,并表示将裁员2,000人,多数在欧洲,因需求疲弱.该股收涨2.5%,报96.29美元.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

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