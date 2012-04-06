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亚洲 | 2012年 4月 6日 星期五 10:48 BJT

****敬告客户:4月6日〔东南亚股市〕暂停发送,当地股市因假期休市****

亲爱的客户，您好：

4月6日(周五)〔东南亚股市〕暂停发送，因本区多个国家金融市场适逢假期休市。报导将于4月9日恢复正常。

造成不便之处，请您见谅。(完)

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]

东南亚股市[.SOCN]

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