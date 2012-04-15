(重温稿)〔纽约汇市〕欧元下跌,西班牙借贷成本上升令投资者不安

* 西班牙银行业对欧洲央行的依赖让人担心债务危机

* 中国国内生产总值(GDP)数据令人失望打压了风险偏好

* 欧元兑美元和日圆第二周下跌

路透纽约4月13日电---欧元周五下跌,兑美元和日圆连续第二周下滑,西班牙借贷成本上升令本已不愿在周末持有欧元的投资者惊恐不安.

有消息称,3月西班牙银行业实际上已被挤出信贷市场,严重依赖欧洲央行的低利率贷款,而且西班牙信用违约互换升至纪录高位,投资者对该消息作出反应.

数据显示,第一季中国经济增长率低于预期,此后市场对欧债危机的担忧引发了对全球经济的焦虑.

"周末前市场人士不愿持有欧元,"纽约梅隆银行资深外汇策略师Michael Woolfolk称,"我认为本周末人们的操作策略是要么对欧元持中性态度,要么作空欧元,然后静待下周走势."

最近几周欧元大致呈区间走势,因包括希腊和法国在内的欧元区国家将举行大选,而且全球经济数据好坏不一,都使投资者持观望态度.

下周美国将公布的重要经济数据包括周一将公布的3月零售销售数据,该数据将显示汽油价格上涨是否抑制了消费者支出.

欧元/美元EUR=周五跌0.80%,至1.3080美元,回吐本周稍早涨幅.本周欧元/美元累计跌0.15%.

欧元兑日圆EURJPY=R跌0.53%至106.04日圆,本周跌0.74%.

"欧元区危机局势正逐渐升温,这会令一些人重新思考他们想持有多少欧元,"4cast分析师Sean Incremona说.

美元全面走强,美元兑瑞郎CHF=升0.94%至0.9195瑞郎.美元兑日圆JPY=升0.22%,报81.06日圆.

"这些都是正常反应,股市下跌、核心国家债市大涨、美元大涨以及大宗商品受创,"加拿大皇家银行资本市场首席技术分析师George Davis表示.

他说,投资者未来几周可能会持续悲观.

欲浏览西班牙和意大利向欧洲央行贷款图表,请点选:(link.reuters.com/bub25s)

欲浏览欧元区政府公债供应图表,请点选:(r.reuters.com/gev45s)

欲浏览欧元区融资进程图表,请点选:(r.reuters.com/kyd97r)

欲浏览西班牙经济图表,请点选:(link.reuters.com/pas57s)

但期权市场反应出,欧元的不确定性已经下降.三个月风险逆转指标EUR3MRR=GFI周四报-2.1,仍偏向于欧元卖权,但较2月中旬的-3.5已经有所改善.

**澳元承压**

中国数据对澳元影响强烈,因作为大宗商品推动的经济体,澳洲高度依赖中国需求.澳元兑美元AUD=一度低见1.0352美元.

澳元周四涨幅一度达1.2%,因澳洲就业报告意外强劲且中国银行信贷数据强健.

"我们觉得昨日强健的澳洲就业数据和中国信贷数据,比周五中国公布的第一季国内生产总值(GDP)更为重要,因此澳元在海外市场的跌势给做多提供了很好的水平,"野村分析师Geoff Kendrick在报告中写道.

今日 上日 当日 今年以来 2011年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.3075 1.3185 -0.83 +1.00 1.2945

美元/日圆 JPY= 80.89 80.88 +0.01 +5.13 76.94

欧元/日圆 EURJPY= 105.81 106.61 -0.75 +6.28 99.56

美元/瑞郎 CHF= 0.9192 0.9109 +0.91 -1.96 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.5846 1.5958 -0.70 +2.00 1.5535

美元/加元 CAD= 0.9994 0.9943 +0.51 -1.95 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0368 1.0435 -0.64 +1.40 1.0225

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2025 1.2012 +0.11 -0.98 1.2144

欧元/英镑 EURGBP= 0.8250 0.8261 -0.13 -0.95 0.8329

新西兰元/美元 NZD= 0.8217 0.8272 -0.66 +5.56 0.7784

美元/挪威克朗 NOK= 5.7842 5.7634 +0.36 -3.22 5.9766

欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.5639 7.6025 -0.51 -2.25 7.7379

美元/瑞典克朗 SEK= 6.7832 6.7423 +0.61 -1.52 6.8878

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 8.8736 8.8954 -0.25 -0.45 8.9135

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附注:上日收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 于春红/梁睿雪;审校 李军

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