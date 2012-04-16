〔欧洲汇市〕西班牙债务忧虑推升英镑兑欧元至19个月高位,兑美元微跌

* 英镑贸易加权指数仍守在19个月高位附近,英镑兑美元微跌

* 周三英国就业数据疲软或伤及英镑涨势

路透伦敦4月16日电---英镑兑欧元周一升至19个月高位,有望进一步扬升,因围绕西班牙的债务问题的忧虑情绪升温,令投资者寻找欧元的替代资产.

西班牙10年期公债收益率(殖利率)ES10YT=TWEB今年首次突破6%,引发有关另一轮欧元区金融危机的忧虑情绪,并令欧元全面承压.

近期数据暗示,英国经济出现一些改善迹象,投资者出脱欧元资产,买入英镑.

标普上周五再次确认英国的AAA债信评级,反映出政府将继续整饬公共财政的预期,同样令英镑受益.

"虽然英国数据可能会持续好坏不一,但也远好于市场对欧洲的预期,这意味着欧元兑英镑将逐渐下行,"BTMU欧洲全球汇率研究主管Derek Halpenny表示.

欧元兑英镑EURGBP=D4日内跌约0.5%,低见0.8210英镑的2010年9月以来低点,并在0.8200英镑上方止步.据称0.8200英镑有期权障碍.欧元兑英镑最新报0.8234英镑.

英镑现在有望测试2010年8月高位0.8179英镑,接下来上探2010年6月高位0.8067英镑.许多分析师相信欧元自2008年末以来将首次冲破关键的0.8000英镑.

"若公债收益率继续走升,将令围绕防火墙(意在防止欧元区债务危机蔓延)的严正忧虑愈演愈烈,欧元会进一步承压.我们预期欧元兑英镑一定会跌破0.8200英镑,"Caxton FX分析师Richard Driver说.

英镑贸易加权指数=GBP报82.2,接近上周所及19个月高位82.4.英镑兑欧元的汇率占该指数权重的50%左右.

尽管欧元区经济不振,但英国经济数据暗示经济出现改善迹象,令英镑获益.

但英国经济仍然脆弱,如果周三公布的英国就业数据不济或同日公布的英国央行会议纪录暗示仍可能推出更多量化宽松政策,英镑或承压.

若英国决策者开始担心英镑近期涨势以及涨势对出口可能造成的影响,同样有可能伤及英镑涨势.

但大部分分析师认为这暂时不太可能,因英镑涨势相当平缓,从长期来看,英镑仍相对疲弱.

欧元区相关忧虑全面打压风险较高货币兑美元的表现,英镑兑美元GBP=D4跌0.1%至1.5832美元,并逐渐接近3月末低点1.5801美元.(完)

--编译 梁睿雪;审校 利棣儿

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