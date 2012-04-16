〔中国金融〕中国外汇管理局宣布允许中资外汇指定银行卖空美元

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透北京4月16日电--中国国家外汇管理局(SAFE)周一宣布,自4月16日起,将允许中资外汇指定银行卖空美元.
此前中国央行最终宣布16日起将人民币兑美元汇率CNY=CFXS日内波幅限制倍增至1%.在增强人民币汇率双向浮动弹性的同时,亦为货币政策调控提供更多操作空间.[ID:nSB1489300]
国家外汇管理局在其网站(www.safe.gov.cn)上发布通知表示,"为进一步发展外汇市场,增强银行外汇交易和风险管理的灵活性与主动性.促进人民币汇率的价格发现...对银行结售汇综合头寸实行正负区间管理.在现有结售汇综合头寸上下限管理的基础上,将下限下调至零以下."
根据有关通知:"2011年度结售汇业务量10亿美元以上,结售汇综合头寸下限为-1000万美元;2011年度结售汇业务量介于1亿至10亿美元,结售汇综合头寸下限为-500万美元;2011年度结售汇业务量低于1亿美元,以及新取得结售汇业务经营资格的银行,结售汇综合头寸下限为-300万美元.".(完)
--编译 李军;审校 于春红
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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