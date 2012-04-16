〔英国债市〕英债收益率因对欧元区二线国家的担忧小跌,关注通胀数据

路透伦敦4月16日电---英国公债收益率周一小跌,跟随德债走势,因投资人对欧元区二线国家公债的担忧继续支撑避险公债,但股市上涨以及在英国公布通胀数据前的不确定性令10年期英债收益率脱离近期低点.

上周五数据显示西班牙银行从欧洲央行的借款创纪录令投资人不安,推高西班牙公债收益率,且提振了英债和德债等避险资产的需求.

10年期英债GB10YT=RR收益率跌1个基点,报2.03%,但未能跌穿近期触及的近2%的六周低点,因股市收高近0.3%.

Monument Securities策略师Marc Ostwald表示,如果欧元区二线国家问题没有重大负面发展,10年期英债收益率不太可能跌穿2%.

周二0830GMT,英国将发布3月消费者物价指数(CPI),预计将显示六个月内首次上涨.

周三,英国央行将发布4月货币政策会议记录,会为分析师对是否央行将可能在下月扩大量化宽松政策提供线索.

6月英债期货FLGM2小跌3个跳动点,表现与可比德债FGBLM2相符,10年期英债较可比德债利差扩阔1个基点,报31基点.(完)

--编译 李军;审校 利棣儿

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