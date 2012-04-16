〔欧洲股市〕反弹收高,受美国数据激励

* FTSEurofirst 300指数收高0.5%

* 美国零售销售数据带来激励

* 西班牙股市表现落后,因其公债收益率升至6%以上

路透伦敦4月16日---欧洲股市周一扬升,因美国零售销售数据强于预期,为投资人买入在超卖水平的资产提供了理由,降低了对西班牙借贷成本不断增加的部分忧虑.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高0.5%至1,032.43点,欧元STOXX 50绩优股指数.STOXX50E升0.4%,从上周录得四个月来表现最差的一周中反弹.

欧元STOXX 50绩优股指数遭遇抛售使该指数在过去一个月跌约12%,跌至低于今年初的水平.这使七天相对强弱指标(RSI)跌至30关口以下的超卖区域.

周一欧洲股市反弹的关键催化剂是美国3月零售销售较前月增长0.8%(路透调查预估为增长0.3%).[ID:nSB1491702]数据提振了对美国经济体质的信心,美国市场被视为欧洲企业正值欧元区经济衰退时的一个关键的收入来源.

"零售数据相当利好.美国整体经济表现现在明显好于欧元区,因此有理由寻求一些曝险,"Baring Asset Management欧洲基金经理人James Buckley说.

"如果你排除掉短期的杂音,欧洲股价估值挺吸引人,"James说.

西班牙股市IBEX指数.IBEX下跌0.6%,至7,209.10点.周一西班牙10年公债收益率(殖利率)升至6%关口以上,为去年12月来首次,因投资人担忧经济衰退可能影响该国实现赤字目标的能力,令该国需要某种类的国际救助.

英国富时100指数.FTSE收升0.26%,至5,666.28点;德国股市DAX指数.GDAXI上涨0.63%,报6,625.19点;法国CAC-40指数.FCHI升0.51%,至3,205.28点.(完)

--编译 梁睿雪;审校 利棣儿

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