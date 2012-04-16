〔欧元债市〕债务危机升级,西班牙指标公债收益率冲破6%心理大关

* 西班牙公债大跌,其10年期公债收益率升穿6%

* 避险操作将德债收益率打压至纪录低点

* 西班牙公债收益率不断上升令欧洲央行将购买更多公债的预期升温

路透伦敦4月16日电---西班牙公债收益率(殖利率)周一升穿6%大关,引发低风险德债价格冲高,刷新纪录高位,因对西班牙公共财政疲软的忧虑升高,令欧元区债市再陷"危机模式".

西班牙公债收益率料将持续升向7%水平-外界广泛认为高于该水准的借贷成本难以为继-除非欧洲央行重启购债计划.欧洲央行在两个月前结束了购债.

指标德国10年期公债收益率触及纪录低位1.622%,德债期货FGBLc1升20个跳动点,创下140.56新高.

德债涨势令收益率跌破此前纪录.该纪录是在2011年11月欧债危机顶峰时创下,随后欧洲央行向银行业系统内挹注了约1万亿(兆)欧元低息三年期资金.

"我们重回全面危机状态,"Rabobank利率策略师Lyn Graham-Taylor说.

"看上去,西班牙似乎越来越可能将接受某种形式的救助.假设欧洲央行(ECB)不干预的话,西班牙收益率的涨势将没个头,会一直上升."

除了担忧西班牙政府放弃减赤目标之外,投资者也愈发担心西班牙银行业大举投资主权债市,因此高度曝险于目前债务压力.

形势愈发迫切,市场愈发预期欧洲央行将重启购买西班牙债券,防止收益率升至投资者开始快速撤离的水准.

"到某个程度,欧洲央行肯定不得不重启(购债计划),"法国巴黎银行策略师Patrick Jacq说.

西班牙10年期公债收益率ES10YT=TWEB一度大涨17个基点至6.17%,而五年期公债收益率ES5YT=TWEB触及5.15%,两年期公债收益率ES2YT=TWEB高见3.78%,三者均为2012年高位.

西班牙将面临艰难的一周,周四将标售两年期和10年期公债,周二将标售短期国库券,均将测试投资者信心.

交易员预期两轮标售都将相对顺利地通过,但公债收益率可能会上涨,因交易员寻求在标售前打压公债价格-但这与年初银行纷纷甩出从欧洲央行借得的资金,造成公债标售供不应求的状况则大相径庭.

Markit数据显示,西班牙主权信用违约互换(CDS)触及522基点的纪录高位.(完)

--编译 梁睿雪;审校 利棣儿

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