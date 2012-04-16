〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收低,因多头平仓

路透4月16日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一下跌逾1%,为四周以来单日最大跌幅,交易商说,因上周触及七个半月高位后有技术卖盘及多头平仓.

CBOT玉米和小麦期货下跌,也对CBOT大豆施加压力.美国有利作物的天气提振作物前景,打压玉米及小麦市场.

投资人出脱大豆多头/玉米空头的价差交易也带来额外压力.

周五美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显不,一大型投机客持有规模创纪录的CBOT大豆多头仓位,使大豆市场容易受多头结清头寸影响.

基来也持有大量豆粕和豆粕净多头.

美国全国油籽加工商协会(NOPA)称,3月美国大豆压榨量为1.40534亿蒲式耳,高于2月的1.3635亿蒲式耳,但低于市场预期的1.438亿蒲式耳.

NOPA称,3月底美国豆油库存为23.63亿磅,高于2月的22.42亿磅,且高于市场平均预估的23.38亿磅.

Celeres分析师称,4月13日巴西大豆完成收割率为88%,高于上周的82%.

美国农业部称,因隔夜发生火灾,推迟其一周出口检验报告及作物生长报至周二发布,两份报告原本在周一公布.

CBOT-5月大豆期货SK2收跌16-3/4美分,报14.20美元.

5月豆粕合约SMK2收低4.4美元,报每短吨391.4美元.5月豆油合约BOK2跌0.86美分,收报每磅55.66美分.

今日CBOT预估大豆成交量为222,738口,豆油成交量为117,296口,豆粕成交量为90,759口.

以下为CBOT农产品期货在1922GMT价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米Cc1 623.25 -6.00 -1.0% -3.6%

CBOT大豆Sc1 1420.00 -16.75 -1.2% 18.5%

CBOT豆粕SMc1 391.40 -4.40 -1.1% 26.5%

CBOT豆油BOc1 55.66 -0.86 -1.5% 6.9%

CBOT小麦Wc1 616.25 -7.25 -1.2% -5.6%

CBOT稻米RRc1 1543.00 12.00 0.8% 5.6%

EU小麦BL2H0 209.00 0.00 0.0% 3.2%

NYMEX原油期货CLc1 103.06 0.23 0.2% 4.3%

道琼工业指数.DJI 12,958 109 0.9% 6.1%

现货金XAU= 1651.46 -7.12 -0.4% 5.6%

欧元/美元EUR= 1.3139 0.0074 0.6% 1.5%

美元指数.DXY 79.5240 -0.3640 -0.5% -0.8%

波罗的海

干散货指数.BADI 975 3 0.3% -43.9%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)

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