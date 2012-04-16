〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收低,因多头平仓

韩国个股：LG电子将斥资2.5亿美元在美国兴建一座家电工厂
路透2月28日 - 韩国LG电子宣布，将斥资2.5亿美元在美国兴建一座新工厂。先前美国总统特朗普曾批评，许多企业在海外生产再将产品出售给美国消费者。
路透4月16日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一下跌逾1%,为四周以来单日最大跌幅,交易商说,因上周触及七个半月高位后有技术卖盘及多头平仓.
CBOT玉米和小麦期货下跌,也对CBOT大豆施加压力.美国有利作物的天气提振作物前景,打压玉米及小麦市场.
投资人出脱大豆多头/玉米空头的价差交易也带来额外压力.
周五美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显不,一大型投机客持有规模创纪录的CBOT大豆多头仓位,使大豆市场容易受多头结清头寸影响.
基来也持有大量豆粕和豆粕净多头.
美国全国油籽加工商协会(NOPA)称,3月美国大豆压榨量为1.40534亿蒲式耳,高于2月的1.3635亿蒲式耳,但低于市场预期的1.438亿蒲式耳.
NOPA称,3月底美国豆油库存为23.63亿磅,高于2月的22.42亿磅,且高于市场平均预估的23.38亿磅.
Celeres分析师称,4月13日巴西大豆完成收割率为88%,高于上周的82%.
美国农业部称,因隔夜发生火灾,推迟其一周出口检验报告及作物生长报至周二发布,两份报告原本在周一公布.
CBOT-5月大豆期货SK2收跌16-3/4美分,报14.20美元.
5月豆粕合约SMK2收低4.4美元,报每短吨391.4美元.5月豆油合约BOK2跌0.86美分,收报每磅55.66美分.
今日CBOT预估大豆成交量为222,738口,豆油成交量为117,296口,豆粕成交量为90,759口.
以下为CBOT农产品期货在1922GMT价格:
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
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CBOT玉米Cc1 623.25 -6.00 -1.0% -3.6%
CBOT大豆Sc1 1420.00 -16.75 -1.2% 18.5%
CBOT豆粕SMc1 391.40 -4.40 -1.1% 26.5%
CBOT豆油BOc1 55.66 -0.86 -1.5% 6.9%
CBOT小麦Wc1 616.25 -7.25 -1.2% -5.6%
CBOT稻米RRc1 1543.00 12.00 0.8% 5.6%
EU小麦BL2H0 209.00 0.00 0.0% 3.2%
NYMEX原油期货CLc1 103.06 0.23 0.2% 4.3%
道琼工业指数.DJI 12,958 109 0.9% 6.1%
现货金XAU= 1651.46 -7.12 -0.4% 5.6%
欧元/美元EUR= 1.3139 0.0074 0.6% 1.5%
美元指数.DXY 79.5240 -0.3640 -0.5% -0.8%
波罗的海
干散货指数.BADI 975 3 0.3% -43.9%
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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)
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--编译 利棣儿;审校 于春红
路透2月28日 - 韩国LG电子宣布，将斥资2.5亿美元在美国兴建一座新工厂。先前美国总统特朗普曾批评，许多企业在海外生产再将产品出售给美国消费者。
--中国证监会稽查部门人士表示，证监会将坚持“依法监管、从严监管、全面监管”，持续加大对包括操纵市场在内的各种证券期货违法违规行为的打击力度。
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 3月6日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 3/6 1620 外汇存底 2月 -- 4,365.89亿美元 3/7 0830 消费者物价指 2月 -- +2.25% 数(CPI) 3/7 1600 出口 2月 -- +7.0% * 3月20日当周 3/20 1600 外销订单 2月 -- +5.23%