更正:〔金属期市〕铜价连续第二天在8,000美元下方,受宏观经济面忧虑拖累

(更正:因英文原文有误,内文第六段改为"收跌10美元",非"410美元")

* 铜价触及三个月低点,受全球经济成长忧虑拖累

* 西班牙公债收益率升穿6%,影响更广泛市场

* 投机客铜市净多仓规模大减--CFTC

* 周二将公布美国3月工业生产数据

路透纽约/伦敦4月16日电---铜价周一触及三个月低位,连续第二个交易日在每吨8,000美元下方,因最大消费国中国经济成长放缓且欧债危机发酵,令第二季铜需求前景趋淡,压抑铜价.

铜价与原油和欧元等风险资产一道下跌,此前西班牙承认可能出现2009年来第二轮衰退,令对全球原材料需求的忧虑加剧,市场原本因中国经济放缓而对需求存疑.

"现在市场有点压力...中国需求下降,欧洲情势仍是个问号,我不认为目前有人有很大兴致进入铜市,"Country Hedging分析师Sterling Smith说.

"鉴于失业率超过20%,西班牙形势很接近经济萧条.这可能引燃另一波希腊式局面."

他预期利空情绪将使铜价短期处于下行轨道,进一步清仓压力可能会打压铜价跌向3.20美元(每吨7,050美元)区域,之后才寻获支持.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜合约CMCU3收跌10美元,收报每吨7,980美元,在触及三个月低点7,885.25美元后小幅反弹.

纽约商品期货交易所(COMEX)5月期货合约HGK2勉强守住10美分涨幅,收报每磅3.6280美元,盘中交投区间为3.5690-3.6345美元,前者为三个月低点.

纽约尾盘中,COMEX铜合约成交量超过76,000口,较30日均值高逾20%,但低于上周二创纪录的127,276口.

数据显示,美国3月零售销售涨幅大于预期,令铜价周一成功自低水平反弹.但纽约联邦储备银行报告显示,4月纽约州制造业指数大幅放缓至五个月低点.[ID:nSB1491702][ID:nSB1491720]

"美国数据好坏不一,不足以令多头大举入场,可能会令铜价走低,"Country Hedging的Smith说.

商品期货交易委员会(CFTC)最新数据同样反映出这种观点.数据显示,COMEX铜市净多仓规模大减.

周五路透访问分析师的调查显示,围绕欧元区和全球经济的不确定性及中国需求问题料将令铜价今年持续疲软,但调查显示分析师较1月时略微乐观.

以下为1745GMT基本金属主力合约报价:

2011年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 363.70 1.00 +0.28 343.60 5.85

LME期铝 2064.00 -16.00 -0.77 2020.00 2.18

LME期铜 7984.00 -6.00 -0.08 7600.00 5.05

LME期铅 2077.00 12.00 +0.58 2035.00 2.06

LME期镍 17500.00 -805.00 -4.40 18710.00 -6.47

LME期锡 21400.00 -805.00 -3.63 19200.00 11.46

LME期锌 1995.00 11.00 +0.55 1845.00 8.13

上海期铝 16050.00 -110.00 -0.68 15845.00 1.29

上海期铜 56720.00 -1310.00 -2.26 55360.00 2.46

上海期锌 15345.00 -220.00 -1.41 14795.00 3.72

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 梁睿雪;审校 利棣儿

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