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货币新闻 | 2012年 4月 17日 星期二 03:51 BJT

〔USDA报告〕4月12日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透4月16日---美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以1,000蒲式耳计):

一周截至日 04/12/12 04/05/12 04/05/12 04/14/11

初值 修正值 前值

小麦 25,745 17,711 17,605 38,043

燕麦 0 17 17 0

大麦 0 8 8 8

玉米 42,875 26,573 23,364 39,009

高粱 166 546 546 5,604

大豆 18,065 27,863 26,396 15,966

作物年度截至目前检验

本年度 上年度

小麦 870,563 1,064,789

燕麦 463 73

大麦 6,346 5,300

玉米 1,023,130 1,085,235

高粱 39,646 96,592

大豆 1,059,636 1,339,320

注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始.大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始.(完)

--编译 李军;审校 利棣儿

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