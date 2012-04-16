〔纽约期市〕ICE期棉跌停至近一个月低位,因基金结清头寸

港报财经评论：生多一个有奖，二孩目标必达--信报3月1日
美国利率期货市场对3月加息预期忽然升温，拖累港股及新兴市场跑输美股，恒指昨天回落184点，退守到23,740点，大市成交额缩减至700多亿港元水平，牛气渐散。踏入3月份，港股进入调整期的机会较高，等4月份再博过吧！
路透纽约4月16日电---棉花期货周一收在近一个月低位,因在近月合约下周首个交割通知日来临前,投资人撤出近月合约,基金结清头寸.
洲际交易所(ICE)指标5月期棉合约CTK2触及4.00美分的跌停限制,收报每磅88.08美分,盘中高见92.13美分.
根据汤森路透数据,今日结算价为3月20日来最高.
汤森路透数据显示,今日近月合约交投在87-94美分的宽阔区间.
根据汤森路透数据,周一成交量预期略多于45,500口,比30天均值的几乎多一倍.
交易员说,4月13日,5月未平仓合约为25,336口,因此结清头寸和合约不交割的压力一直上升.首个交割通知日还剩五个交易日.
交易员称,另一压力来源可能是谷物市场,也受多头平仓打压.
ICE Futures U.S.数据显示,截至4月13日未平仓合约为189,538口,仍接近4月5日触及的193,427口,后者为2011年2月15日来最高.(完)
--编译 利棣儿;审校 李军
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路透2月28日 - 韩国LG电子宣布，将斥资2.5亿美元在美国兴建一座新工厂。先前美国总统特朗普曾批评，许多企业在海外生产再将产品出售给美国消费者。
--中国证监会稽查部门人士表示，证监会将坚持“依法监管、从严监管、全面监管”，持续加大对包括操纵市场在内的各种证券期货违法违规行为的打击力度。