〔纽约期市〕ICE期棉跌停至近一个月低位,因基金结清头寸

路透纽约4月16日电---棉花期货周一收在近一个月低位,因在近月合约下周首个交割通知日来临前,投资人撤出近月合约,基金结清头寸.

洲际交易所(ICE)指标5月期棉合约CTK2触及4.00美分的跌停限制,收报每磅88.08美分,盘中高见92.13美分.

根据汤森路透数据,今日结算价为3月20日来最高.

汤森路透数据显示,今日近月合约交投在87-94美分的宽阔区间.

根据汤森路透数据,周一成交量预期略多于45,500口,比30天均值的几乎多一倍.

交易员说,4月13日,5月未平仓合约为25,336口,因此结清头寸和合约不交割的压力一直上升.首个交割通知日还剩五个交易日.

交易员称,另一压力来源可能是谷物市场,也受多头平仓打压.

ICE Futures U.S.数据显示,截至4月13日未平仓合约为189,538口,仍接近4月5日触及的193,427口,后者为2011年2月15日来最高.(完)