〔美国债市〕美国公债价格上涨,受对西班牙借款成本上涨的担忧带动

* 西班牙公债收益率升至五个月高位

* 欧元区忧虑盖过强劲的美国零售销售数据影响

* 美国企业首季业绩较弱扶助对债券的买盘

路透纽约4月16日电---美国公债价格周一上涨,因投资人担心欧元区情势,特别是西班牙的借款成本不断上升,刺激了对避险美国公债的需求.

不过升势有限,因美国3月零售销售较预期强劲,且美股展现出的一些强势削弱了美国公债的些许避险吸引力.

西班牙10年期公债收益率突破6%,为12月初来首见.西班牙已经承认可能已陷入2009年来第二次衰退.

这种局势带动投资人转投德债和美国公债等避险资产,指标10年期公债US10YT=RR升4/32,收益率由上周五尾盘的1.99%降至1.98%,盘中一度触及1.95%,为六周最低.

"周一美国公债市场再获买盘,不是因经济数据好坏不一,而不是由于对欧洲主权债和银行信贷的忧虑加重."CRT Capital Group公债策略师Ian Lyngen表示.

"西班牙情势仍是推动对美国公债避险需求的主要因素,鉴于波动性以及该地区借款成本上升的影响的不确定性,我们预计这些忧虑将持续," Lyngen称.

欧元兑美元和日圆触及两个月低点,因西班牙公债收益率上涨,反映出投资人对该国经济困境新的担忧.

保守派西班牙政府表示,决心大刀阔斧削减财赤,但投资人担心经济衰退可能令其无法达到预算目标,西班牙可能不得不寻求某种国际援助,步希腊、爱尔兰和葡萄牙后尘.

"欧洲债务和经济成长状况正在恶化,美国公债延续近期升势,因西班牙公债延续近期跌势,"BS Securities美国公债策略部门主管兼董事总经理William O'Donnell称.

美国周一公布的零售销售数据对债市投资人有关美联储货币政策前景的预测没有太大影响.3月美国零售销售增长0.8%,高于预期,显示经济首季成长放缓没有许多投资人担心的那么严重.

但分析师表示,市场更关注欧元区.对西班牙公债的兴致周四在西班牙标售新债时将受考验.

除非美国公布强劲的经济数据带来挑战,否则美国10年期公债收益率可能将保持接近或低于2%,因欧元区忧虑.这些忧虑可能会令宽松货币政策延长或进一步实施,这对债券有利.

30年期公债US30YT=RR涨8/32,收益率从上周五尾盘的3.13跌至3.12.

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价格 变动 收益率%

两年期公债US2YT=RR 99-31/32 (-) 0.274

五年期公债US5YT=RR 100-25/32 (+02/32) 0.842

10年期公债US10YT=RR 100-08/32 (+05/32) 1.974

30年期公债US30YT=RR 100-06/32 (+12/32) 3.115 (完)

--编译 李军;审校 于春红

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