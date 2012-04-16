〔美股盘后〕Zoom Technologies公布业绩后股价急挫10.7%

港报财经评论：生多一个有奖，二孩目标必达--信报3月1日

美国利率期货市场对3月加息预期忽然升温，拖累港股及新兴市场跑输美股，恒指昨天回落184点，退守到23,740点，大市成交额缩减至700多亿港元水平，牛气渐散。踏入3月份，港股进入调整期的机会较高，等4月份再博过吧！