〔美国股市〕道指受零售销售数据带动上扬,但苹果下挫拖累Nasdaq指数

* 宝洁上扬提振道指

* 苹果和美泰儿下挫,拖累Nasdaq指数下滑

* 美国3月零售销售跳增

* 道指升0.56%,标普500指数微跌0.05%,Nasdaq下滑0.76%

路透纽约4月16日电---美国股市周一涨跌互见,道指收高,因强劲的零售销售数据扶助大型消费者类股的表现,但苹果股价重挫4%,打压Nasdaq指数.

美国3月零售销售大增0.8%,远高于市场预期,推高宝洁(PG.N)上扬1.5%,全球最大零售商沃尔玛(WMT.N)收高1.4%.

但苹果(AAPL.O)重挫4.2%,报580.13美元,该股今年迄今猛涨43%,是时候获利回吐.

苹果并非市场唯一忧虑.西班牙借款成本不断增加以及疲弱的纽约州制造业报告引发对欧债危机以及美国经济复苏的担忧.

"今日市场表现颇为狂躁,在好坏不一的一系列经济数据、西班牙公债收益率大涨以及苹果等动能股下挫后,投资人深感困扰."TEAM Asset Strategy Fund投资组合经理人James Dailey表示.

"困扰导致不安,因此蓝筹股,大型股表现较为出众."

拖累Nasdaq指数表现的其他主要因素还有全球最大玩具生产商美泰儿(Mattel)(MAT.O)因季度营收下滑而急挫9%,谷歌(GOOG.O)在同甲骨文ORCL.O的高风险法律纠纷前股价下挫3%.

道琼工业指数.DJI收升71.82点,或0.56%,至12,921.41点;标准普尔500指数.SPX收跌0.69点,或0.05%,至1,369.57点.Nasdaq指数.IXIC下跌22.93点,或0.76%,至2,988.40点.

全球最大家用品生产商宝洁收高1.5%,报66.78美元,扶助提振道指.沃尔玛大涨1.4%,报60.58美元.

西班牙10年期公债收益率周一升穿6%,为12月初来首见,西班牙已经承认自2009年来已第二次陷入经济衰退.

"除资金加速逃出欧元区,投入美股外,没有什么理由带动股市从近期高位进一步上扬."Cantor Fitzgerald董事总经理Peter Cecchini表示.

"尽管如此,我们预计会有短线反弹,带动标普500指数再度上探1,400点."他表示.

上周股市回落,道指和标普500指数录得自11月底以来最大两周百分比跌幅,因对欧债危机和美国经济数据逊于预期的担忧加重.

本周业绩期全面展开,标普500企业中有86家计划本周发布业绩.根据汤森路透,迄今已公布业绩的34家标普500企业中有76%超过分析师预期.

美泰儿季度盈利逊于分析师预期,因价格上涨殃及销售,该股收挫9.1%,报31.01美元.

谷歌收低3%,报606.07美元,甲骨文升0.5%,报28.64美元.

成交清淡,纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量为约62.5亿股,低于78.4亿股的去年日成交均值.

纽约证交所上涨个股和下跌个股的比为17:13,Nasdaq市场则约为13:12.(完)

--编译 李军;审校 利棣儿

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