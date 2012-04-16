〔加拿大汇市〕加元/美元大致持平,市场关注加拿大央行周二利率声明

港报财经评论：生多一个有奖，二孩目标必达--信报3月1日
美国利率期货市场对3月加息预期忽然升温，拖累港股及新兴市场跑输美股，恒指昨天回落184点，退守到23,740点，大市成交额缩减至700多亿港元水平，牛气渐散。踏入3月份，港股进入调整期的机会较高，等4月份再博过吧！
路透多伦多4月16日电---加元兑美元周一大致持平,在周二加拿大央行公布利率声明前,加元大致没有理会强劲的加拿大和美国经济数据.
加元未能跟随美股上涨走势.
与此同时,加元似乎没有理会加拿大国内经济数据的影响,该数据显示,2月外国投资者恢复买入加拿大公债,而1月曾短暂抛售.
Scotia Capital首席外汇策略师Camilla Sutton称,鉴于周一欧元走强及美元下跌,加元未能延续升势且没有追随典型交易走势.
全球市场亦因投资者普遍担心西班牙借贷成本上升而承压,西班牙情势令人重新担忧欧元区经济前景.
加元/美元CAD=D4收报0.9997加元,或1.0003美元,略低于上周五尾盘的0.9984加元,或1.0016美元.
Camilla Sutton称,市场关注重点在周二加拿大央行利率声明上.(完)
--编译 于春红;审校 利棣儿
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美国利率期货市场对3月加息预期忽然升温，拖累港股及新兴市场跑输美股，恒指昨天回落184点，退守到23,740点，大市成交额缩减至700多亿港元水平，牛气渐散。踏入3月份，港股进入调整期的机会较高，等4月份再博过吧！
路透2月28日 - 韩国LG电子宣布，将斥资2.5亿美元在美国兴建一座新工厂。先前美国总统特朗普曾批评，许多企业在海外生产再将产品出售给美国消费者。
--中国证监会稽查部门人士表示，证监会将坚持“依法监管、从严监管、全面监管”，持续加大对包括操纵市场在内的各种证券期货违法违规行为的打击力度。