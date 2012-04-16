〔加拿大汇市〕加元/美元大致持平,市场关注加拿大央行周二利率声明

路透多伦多4月16日电---加元兑美元周一大致持平,在周二加拿大央行公布利率声明前,加元大致没有理会强劲的加拿大和美国经济数据.

加元未能跟随美股上涨走势.

与此同时,加元似乎没有理会加拿大国内经济数据的影响,该数据显示,2月外国投资者恢复买入加拿大公债,而1月曾短暂抛售.

Scotia Capital首席外汇策略师Camilla Sutton称,鉴于周一欧元走强及美元下跌,加元未能延续升势且没有追随典型交易走势.

全球市场亦因投资者普遍担心西班牙借贷成本上升而承压,西班牙情势令人重新担忧欧元区经济前景.

加元/美元CAD=D4收报0.9997加元,或1.0003美元,略低于上周五尾盘的0.9984加元,或1.0016美元.

Camilla Sutton称,市场关注重点在周二加拿大央行利率声明上.(完)

--编译 于春红;审校 利棣儿

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