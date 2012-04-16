〔加拿大股市〕大致收平,因强劲的美国数据抵消了欧债危机忧虑

路透多伦多4月16日电---加拿大主要股指周一大致收平,截至上一交易日创下第七周连跌,因对欧债危机和中国经济增长放缓的忧虑抵消了一些美国经济数据好于预期的影响.

金融和电信类股涨幅最大,分别上扬0.7%和0.4%.五大银行均收高,多伦多道明银行(TD.TO)以收高0.9%领涨,该股报82.70加元,加拿大丰业银行(Bank of Nova Scotia)(BNS.TO)上扬1%,报54.63加元.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE小跌2.80点,或0.02%,收报12,037.59点,10大类股中有五类收低,材料类股下挫1.4%.

CIBC市场技术分析师Sid Mokhtari称,投资者仍在等待更多美国企业公布业绩以寻找股市未来走向.

本周更多企业将公布业绩,标准普尔500指数中的86家企业将公布财报.根据截至周一的汤森路透数据,已公布业绩的标准普尔500指数中的34家公司,76%的企业业绩优于分析师预期.(完)

--编译 于春红;审校 利棣儿

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