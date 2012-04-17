版本:
中国
亚洲 | 2012年 4月 17日 星期二 22:56 BJT

〔标题新闻〕华人置业主席刘銮雄否认向一澳门前政府官员提供非法垫款或贿赂,股份周三复牌

以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL3E8FH6QG]

欲浏览华人置业在香港联交所发布的相关公告,请点击(here)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐