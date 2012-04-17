〔欧洲股市〕大幅收升2%,受西班牙公债标售及德国数据提振

* FTSEurofirst 300指数收高2%

* 西班牙标售国库券后,其公债收益率回落

路透伦敦4月17日---欧洲股市周二劲升,银行股领涨,此前西班牙公债标售需求强劲,德国经济景气数据良好及美国企业季报正面提振了投资人信心.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高2%至1,053.12点,接近日内高位,且返回到复活节假期前的水平.

技术图表显示,该指数从11月低位至3月高位的升势的38.2%费波纳奇回档技术位上方寻获支持,此为良好信号,尽管分析师称市场看来仍脆弱.

西班牙公债收益率(殖利率)回落,因周二该国国库券标售成绩好于预期,提振人气.近几天西班牙公债收益率急升,因担忧该国经济.

不过,一部份策略师预期股市的升势可能昙花一现,本周稍后西班牙标售的长期公债被视为测试投资人信心的的更大指标.

"在欧债危机缓和及成长前景更明确前,大部份欧洲股市要走强肯定不容易,"Cazenove Capital Management首席投资长Richard Jeffrey说.

周二公布的一项调查显示,4月德国分析师和投资者信心意外上升,激发了德国正从疲态中复苏的希望.德国4月ZEW经济景气判断指数从3月的22.3升至23.4,优于路透调查得到的分析师预估,分析师原预计为降至20.0.[ID:nSB1492950]

欧洲银行指数.SX7P跳涨4.1%,此前美国同业高盛(GS.N)公布的第一季获利高于分析师预期.欧洲银行指数录得1月19日来单日最大百分比升幅,上次也是美国的银行公布业绩.

英国富时100指数.FTSE收升1.78%,至5,766.95点;德国股市DAX指数.GDAXI上涨2.65%,报6,801.00点;法国CAC-40指数.FCHI升2.72%,至3,292.51点.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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