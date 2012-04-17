〔欧元区经济〕西班牙首相拉霍伊称近期债市走势显示欧元区局势仍脆弱

欧洲经济：英国就退欧后的汽车产业向标致雪铁龙做出保证--金融时报
路透伦敦2月18日 - 英国金融时报周六报导称，英国政府已向PSA(标致雪铁龙)集团就该国退欧后的贸易和供应链做出担保，以在一项可能进行的收购交易后保护Vauxhall汽车厂。
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路透伦敦2月18日 - 英国金融时报周六报导称，英国政府已向PSA(标致雪铁龙)集团就该国退欧后的贸易和供应链做出担保，以在一项可能进行的收购交易后保护Vauxhall汽车厂。
路透上海2月20日 - 以下为中国2017年政策性银行以及其他金融机构已公开发行金融债的具体情况: 一、国家开发银行 人民币债券 --------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 首场投标倍数 (亿元人民币) 2016年13期 1月5日 90 10 3.7659% 2.33(第17次增发，参考收益率) 增发17 增发18 1月10日 100 3.6866% 1.95(第18次增发，参考收益率) 增发19 1月17日 100 3.8205% 2.82(第19次增发，参考收益率) 增发20 2月7日 100 4.1808% 3.89(第20次增发，参考收益率) *增发21
路透北京2月20日 - 中国财政支出结构固化的弊端在经济下行压力加大，财政收支矛盾和风险加剧的背景下正愈发明显。专家们强调，打破财政支出结构固化，是一个系统性问题，需要从优化顶层设计、深化体制改革、提升国家治理能力入手，从决策、制度、技术三个层面分别施策。