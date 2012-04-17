〔英国债市〕英债下挫,因通胀回升打压刺激政策的希望

路透伦敦4月17日电---英债期货周二下跌,和德债走势一致,此前数据显示英国3月通胀上升,巩固了英国央行下月不会扩大其购买规模的预期.

西班牙国库券标售需求意外强劲,缓和了投资人对欧元区二线国家的担忧,并推高股市,增加核心欧洲市场的压力.

英国3月消费者物价指数(CPI)较上年同期升3.5%,2月同比增长0.4%,此为去年9月同比增长5.2%峰值后五个月稳步回软以来的首次上升,且仍高于英国央行的2%目标.

英国央行的3,250亿英镑量化宽松计划将于5月结束,多数分析师预料届时央行将停止该计划.

周三0830 GMT,英国央行发布的4月货币政策会议记录料将显示货币政策委员会(MPC)委员一致同意维持0.5%利率不变.会议记录为市场研究是否央行将在下月扩大量化宽松政策提供线索.

英债开盘下跌,在通胀数据公布后扩大跌幅,但之后一度短暂反弹,此前英国央行买入年期在15年以上的英债吸引的市场供应略少于上次操作.

6月英债期货FLGM2跌66个跳动点,报115.65,此为约两周最低收位,且表现逊于可比德债FGBLM2超过20个跳动点.

在现货市场,10年期英债GB10YT=RR收益率升7个基点,报2.102%,和可比德债的收益率差走宽约4个基点,至35个基点.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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