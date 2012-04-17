〔全球金市〕金价持平,因股市上涨带动金价反弹脱离日低

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
* 美股上涨,提振金价脱离最初的低位
* 高盛和其他企业的季报燃点风险意愿
路透纽约4月17日电---金价周二持平,止住因欧债忧虑造成的两天跌势,因美股上扬,提振金价脱离稍早触及的低位.
金价从最初的低点上升近20美元,此前包括高盛(GS.N)在内的多家美国企业公布激励人心的业绩燃点道指跳升200点.
之前两个交易日金价累计跌2%,因担忧西班牙可能很快难以偿还债务,令市场普遍走软.
不过分析师称,欧债忧虑重燃可能提振黄金的避险魅力,并打破黄金和风险较高资产的关联.
"我们预期,如果欧洲信贷状况继续恶化,金价和美元可能开始更明确地反映投资人的不安情绪加剧,两者价格均可能上升,"INTC FCStone贵属属分析师Edward Meir说.
1702GMT时,现货金XAU=跌0.50美元,报每盎司1,651.10美元,远高于稍早触及的低位1,634.44美元.
美国6月期金GCM2结算价扬升2.40美元,报每盎司1,652美元.
周二印度央行于三年来首度降息,将利率意外大幅下调50个基点,以鼓励经济增长.[ID:nSB1493314]如果印度央行此举实现刺激经济,很可能提振更多黄金买需.
其他贵金属方面,现货银XAG=涨0.9%,报每盎司31.72美元.现货铂金XPT=升0.6%,报1,577.74美元,现货钯金XPD=涨1.6%,报658.72美元.
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最新价格/ 当日 当日 年初迄今
结算价 变动 涨跌% 涨跌%
COMEX黄金期货 GCM2 1652.00 2.40 0.2% 5.4%
COMEX白银期货 SIK2 31.720 0.347 1.1% 13.6%
COMEX铂金期货 PLN2 1583.70 7.90 0.5% 13.1%
COMEX钯金期货 PAM2 662.80 12.10 1.9% 1.0%
现货金 XAU= 1651.10 -0.50 0.0% 5.6%
现货银 XAG= 31.72 0.27 0.9% 14.6%
现货铂金 XPT= 1577.74 8.74 0.6% 13.3%
现货钯金 XPD= 658.72 10.32 1.6% 1.0%
附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约(完)
--编译 利棣儿;审校 李军
贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]
全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]
伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]
现货金..............XAU= 现货银...............XAG=
现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=
金属期市.........[MET/LCN] LME库存变化.....[LME/S1CN]
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